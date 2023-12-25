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說好的中國股市大漲呢？高盛主管說從預測失準學到兩教訓

編譯葉亭均／綜合外電
今年中國股市表現不佳，讓高盛等許多華爾街銀行策略師跌破眼鏡。（路透）
今年中國股市表現不佳，讓高盛等許多華爾街銀行策略師跌破眼鏡。（路透）

在2023年初的一項普遍預測是，中國疫後重新開放將帶來榮景，結果從年底回顧，這成了2023年最糟預測之一。高盛集團的全球貨幣、匯率新興市場策略部門主管表示，他從中學到了兩大教訓。

高盛在年初時和多家華爾街銀行一樣，齊聲預估2023年中國復甦前景明亮。包括劉勁津（Kinger Lau）在內的高盛策略師預測中國股市今年會大漲15%，帶動所有市場水漲船高，有助全球新興市場締造亮眼的全年表現。結果陸股不漲反跌，今年來下跌超過15%，許多新興市場表現差強人意。

高盛全球貨幣、匯率和新興市場策略部門主管特瓦迪（Kamakshya Trivedi）受訪時表示：「第一個教訓是，你要把新興市場和中國除外的新興市場分開來看。中國資產與許多其他新興市場資產相當不具關聯性，已經有一段時間了，這在股市和固定收益市場方面都成立。」

他說，第二個教訓和廣泛新興市場的韌性有關，即便是在面對「聯準會（Fed）激進升息周期、強勢美元和中國減緩的情況下。對於新興市場資產來說，這是一個相當糟糕的環境組合，儘管如此，新興市場資產的表現仍表現出韌性」。

實際上，不計中國在內，新興市場股市今年來上漲16%，高於把陸股包含在內的MSIC新興市場基準指數的4.4%漲幅。陸股經加權後在後一項指數的占比接近30%。

特瓦迪說：「從新興市場立場來看，最大的失望是中國儘管估值便宜，卻仍繼續減速，這拖累了新興市場全年的表現。」

他表示，開發中市場展現出來的韌性，主要靠政策行動支撐，新興市場央行及早升息、採取先制措施並積極因應即將來臨的通膨震撼。

特瓦迪說：「他們比許多已開發市場採取行動，確實帶來助益。整體總體環境因素看起來比過去好得多，這對新興資產是相當有利的。我們預期新興資產明年會有正的總報酬。」

新興市場 高盛 匯率

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