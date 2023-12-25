分析師：晶片愈做愈貴 2奈米製造成本較3奈米大增五成

IBS進一步估計，台積電於2025年至2026年引進2奈米製程，蘋果所採用台積電2奈米每片12吋晶圓（300mm）的成本將約達30,000美元。（路透）

隨著製程技術不斷進步也需要更精密的晶圓廠設備，分析師估計，2奈米製程所消耗的成本會比3奈米增加約50%，2奈米一片晶圓價格將高達30,000美元。

IBS估計，一座每月可生產大約50,000片晶圓的2奈米晶圓廠，成本約為280億美元，高於3奈米晶圓廠的200億美元。成本增加，主要是因為維持2奈米每月50,000個晶圓的產能需要更多台的極紫外微影（EUV）設備。每片晶圓和每顆晶片 生產成本也大幅升高，採用先進製程的客戶蘋果也無可避免會受影響。蘋果目前是唯一一家採用台積電 （2330）最新的N3B（3奈米）量產智慧手機和PC用處理器的公司。

IBS進一步估計，台積電於2025年至2026年引進2奈米製程，蘋果所採用台積電2奈米每片12吋晶圓（300mm）的成本將約達30,000美元，而根據IBS在內分析師的估計，3奈米製程的晶圓成本約為20,000美元。

不過，半導體新聞網站tom's Hardware 指出，IBS對於每顆晶片成本的估計似嫌誇大。IBS認為蘋果目前每顆3奈米的晶片成本約為50美元，但並未定義晶圓的尺寸。其實以較實際85%的良率計算成本約為約為40美元。

IBS進一步估算，2奈米的「蘋果晶片」成本將由50美元上升約85美元，這可能暗指良率相對較低。以每片30,000美元，85%良率計算，一顆晶片成本會在60美元，但也這只是一個非常粗略的估計。

即使只是非常粗略估計，採用2奈米製程的微處理器顯然比3奈米更昂貴。話雖如此，超微（AMD）和英特爾（Intel）未來幾年也將加速採用各種製程的晶片，分擔先進製程技術相關的成本。