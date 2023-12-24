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多國護航部署到位 馬士基準備恢復通行紅海

編譯葉亭均／綜合外電
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，正準備恢復行經紅海。（路透）
貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，正準備恢復行經紅海。（路透）

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，正準備恢復行經紅海，原因是多國派海事特遣隊護航，保護船隻免受葉門胡塞武裝組織攻擊的軍事行動已經部署到位。

馬士基周日（24日）表示：「截至2023年12月24日周日，我們已獲得確認，之前宣布的多國安全倡議『繁榮衛士行動』（OPG）現在已經建立和部署，允許海上貿易通過紅海／亞丁灣，恢復利用蘇伊士運河作為亞洲和歐洲之間的門戶」。

馬士基說：「我們現在正研擬計畫，要讓第一批船隻通行，而且盡可能盡快進行。」「雖然如此，確保我們員工安全是最重要的，也是應付紅海／亞丁灣形勢的第一要務。」

此前兩天，馬士基才表示，預期紅海現在的混亂情勢可能延續數月之久。胡塞組織為支持哈瑪斯在戰事中對抗以色列，利用無人機攻擊往來紅海的船隻。

馬士基在周日的聲明中表示，美國與盟國成立的繁榮衛士行動是「整個產業最樂見的消息」。美國和盟國說過，考慮針對胡塞組織採取軍事行動。胡塞是伊朗所支持的組織。

在各界擔心以色列與哈瑪斯戰事可能擴大成區域衝突之際，美國上周末指控伊朗是一艘油輪在印度洋遭到無人機攻擊的幕後推手。

馬士基表示，將在未來幾天公布更多細節，但同時強調，雖然恢復通行紅海，「該地區的整體風險尚未消除」。該公司說，會毫不猶豫地再三評估其船隊與員工的安全狀況。

胡塞組織攻擊商船的行為，已造成載運各種貨物、穀物、石油和天然氣等貨品的商船避免行經紅海。

伊朗 哈瑪斯 以色列

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