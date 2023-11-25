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日通膨加速上揚 日銀頭疼

編譯葉亭均、陳律安／綜合報導
日本10月核心CPI較去年同期增加2.9%，增幅連續第19個月高於日銀設定的2%目標。（路透）
日本10月核心CPI較去年同期增加2.9%，增幅連續第19個月高於日銀設定的2%目標。（路透）

日本重要的通膨指標四個月來首次加速上揚，與日銀（日本央行）認為通膨將減速的觀點背道而馳，這可能強化日銀將讓貨幣政策正常化的預期。日本11月製造業採購經理人指數（PMI）也降至九個月來新低，增添經濟衰退的疑慮。

日本總務省24日公布，剔除生鮮食品的10月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.9%，增幅連續第19個月高於日銀（央行）設定的2%目標，且高於9月的2.8%。經濟學家原先預估的中值為上漲3%，因是政府減少對公用事業的補貼。

政府補貼對整體通膨的影響從9月的0.98個百分點減少至0.49個百分點。拜入境支出持續復甦所賜，飯店價格也拉抬整體物價。

再剔除燃料成本後，日本10月核心 - 核心CPI年增率為4%，較9月的4.2%下滑，但仍連續第七個月高於4%。10月整體CPI年增率則是3.3%，則較前月的3.0%高。

日銀總裁植田和男顯然面臨通膨壓力持續發酵，但他一再表示進口價格下滑，將在短期內使通膨降溫。生活成本上升已影響消費者支出，也是日本上季經濟萎縮的原因之一，顯示貨幣政策正常化存在風險，使植田和男決定是否應調整政策行動時陷入兩難。

同日公布的日本自分銀行11月製造業PMI連續第六個月下滑，從前月的48.7降至48.1，低於50的榮枯線，並寫下2月來最低的水準，增添日本在第4季陷入技術性衰退的疑慮。其中工廠產出和新訂單再度滑落，新訂單減少的速度也加快。本月的服務業PMI略微回升至51.7，綜合PMI則比上月下滑0.5至50，寫今年來最低。

最新的PMI數據，凸顯全球的需求依然疲弱，而日本經濟在國內經濟活動保持低迷下，上季萎縮的幅度比預期大。在日圓匯價疲軟與通膨持續衝擊家庭之際，部分經濟學家示警，日本經濟有可能連續兩季萎縮，陷入所謂的技術性衰退。

這些疲弱的數據讓日銀有理由維持利率水準不變、並延後貨幣政策正常化。但日本最新公布的上月核心通膨加速上升，引起政策可能改變的臆測。

這兩者顯然矛盾，令日銀進退維谷。當局將密切關注未來幾個月的重要經濟數據，特別是薪資漲幅，藉此尋找日本經濟復甦的任何跡象。面對這些擔憂，日本首相岸田文雄本月稍早公布了規模逾17兆日圓（1,150億美元）的刺激方案，包含將補貼計畫擴大至涵蓋能源價格直到明年4月，並且決定以退稅和發放現金的方式支援一般家庭應付上漲的物價。但這些努力似乎對他的民調沒什麼幫助，岸田的支持率已降至他兩年前上任以來的最低。

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