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電商也吹AI風 賣家用它促銷

編譯陳苓／綜合報導
人工智慧（AI）熱潮吹到電商市場，亞馬遜、Shopify等平台的賣家開始使用AI工具，幫忙撰寫網頁上的商品介紹、並分析顧客評價。（美聯社）
人工智慧（AI）熱潮吹到電商市場，亞馬遜、Shopify等平台的賣家開始使用AI工具，幫忙撰寫網頁上的商品介紹、並分析顧客評價。（美聯社）

人工智慧（AI）熱潮吹到電子商務市場，亞馬遜、Shopify等平台的賣家開始使用AI工具，幫忙撰寫賣場網頁的商品介紹、並分析顧客評價。

Perci是AI工具，能替亞馬遜平台的賣家，生成優化的產品說明。玻璃杯品牌Dragon Glassware的老闆羅藍斯說，他以往把這些工作外包給廣告文案公司，改用Perci後，省下不少成本。他說：「（AI）能幫你克服寫作障礙的最大難關」。

要是羅藍斯忘記在產品介紹提到某些事，AI會幫他記得，還會建議讓搜尋引擎最佳化（SEO）的關鍵字。現在他大概每隔六個月更新產品說明，好維持搜尋的新鮮度，有了AI工具相助，可以節省時間和金錢。

他說，這些功能使用便利，能迅速生成新的產品說明。這樣無須找人來做，重新跑過整個流程。

然而，羅藍斯強調，他把AI生成內容放上自家的亞馬遜網頁前，都會再次檢查。他擔心AI的正確性和品牌語言，許多賣家也是如此。對打算用AI來簡化業務的人來說，這是潛在缺點。

哥倫比亞大學商學院教授圖比亞說：「與演算法決策打交道時，永遠有出錯的風險」。但他強調，AI讓許多公司投資的回報，出現顯著改善。舉例來說，品牌業者可以用AI，針對個別客戶量身打造行銷訊息，無須請員工一一撰寫。

另一方面，戈梅茲經營的Kaffe品牌，販售磨豆機與其他咖啡用品。他用名為Voc.ai的AI工具，分析顧客對旗下產品的評價。他說，這個工具能幫助Kaffe，更有效地了解客戶與市場。這個軟體能更輕鬆地快速分析顧客的使用情境、感受、動機、期望，更能了解與同行對手相比，自身狀況如何。

AI 亞馬遜 投資

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