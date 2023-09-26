將新增產線 三星傳下個月開始在印度生產筆電

三星電子傳出計劃下個月開始在印度生產筆電。（美聯社）

印度 媒體Mint引述兩位知情人士報導，三星 電子計劃下個月開始在印度生產筆電，反映印度政府透過財務獎勵、租稅優惠和進口限制措施所推動的刺激國內生產政策收到了成效。

Mint報導，三星電子的大諾伊達（Greater Noida）廠目前主要生產手機，但已經拓展至容納新的筆電生產部門，年產量可達6萬至7萬台筆電。

其中一位消息人士說：「三星將開始在此處生產比電。諾伊達廠是三星最大的手機製造廠，將新增產線用於生產筆電。」

第二位消息人士表示，上述新的設施預定下個月投入運作，儘管產能有限，「可能生產約6萬台至7萬台，這是一年的產能了」。

三星電子預料成為目前在印度還沒有本土筆電製造產能的外國硬體製造商，率先啟動筆電生產的業者。此前印度政府提出要限制筆電、平板電腦、PC等電子產品進口的措施，將在2024年11月上路，藉此降低印度對進口的依賴，尤其是對來自中國產品的依賴。

Mint向三星印度的發言人請求置評，但截至25日晚間並未收到回覆。

產業專家表示，與惠普、聯想和戴爾等競爭同業相比，三星在印度本地生產筆電的規模仍然較小。這三家品牌是印度筆電市場的前三大品牌。

研調業者IDC印度副總裁納辛格（Navkendar Singh）表示：「三星在PC／筆電市場是個非常小的業者。 它已經投資 在印度本土組裝平板電腦和智慧手機，至於組裝筆電，目前並非是他們一項合適可行的業務。」

不過他說，隨著聯想和宏碁過去幾季來一直推動印度本土組裝，其他公司很快將跟進，印度的筆電進口比率將會下降。