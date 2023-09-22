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iPhone 15開賣 人潮湧現 高階機熱、考驗蘋果供貨能力

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果iPhone 15新機開賣，圖為上海門市的排隊人潮。（路透）
蘋果iPhone 15新機開賣，圖為上海門市的排隊人潮。（路透）

蘋果最新款手機iPhone 15和智慧手表今（周五）起在全球大約40國開賣，其中包括美國、英國、法國、中國、香港和澳洲，高階款iPhone 15 Pro和Pro Max料將是今年剩餘時間的最暢銷機種，考驗蘋果創造市場需求和滿足該需求的供貨能力，這將決定該公司假期購物季銷售成敗和能否恢復成長的關鍵。

目前為止，初期的線上銷售顯示蘋果新設備表現良好。在某些國家，iPhone 15最高階機種的線上新訂單，現在至少要到11月中才拿得到貨，而保留給店內取貨的部分很快就都賣完了。

最早搶購最新款iPhone的人通常會透過網路下訂，所以很難依現場排隊人數來衡量需求。不過，杜拜、澳洲和中國的門市依然排起長隊，表明第一天沒能成功在網路下訂的消費者仍願意徹夜守候，成為首批擁有新iPhone或Apple Watch" rel="154292">Apple Watch的用戶。

對岸銷售狀況備受關注。華為才剛推出掀起愛國情緒的Mate 60 Pro，另有報導說北京擴大禁止政府機構和國有企業員工使用iPhone，但隨著蘋果促銷活動展開，北京和上海的蘋果專賣店仍湧進人潮。中國市場約占20%的蘋果營收。

相對於iPhone 15 Pro的早期需求強勁，蘋果其他新產品在網路上引發的反應較為冷淡。除了部分Apple Watch錶帶外，平價版iPhone 15和15 Plus、具備USB-C充電盒的AirPods、Apple Watch ULTRA 2和Apple Watch Series 9都能充足供應。

iPhone代表蘋果半數的營收，該公司寄望新款設備能在10到12月的假期購物季（蘋果2024會計年度的第1季）打破銷量連續下滑的局面，協助恢復成長。蘋果今年應該不會碰上去年iPhone 14 Pro和Pro Max銷售初始時面臨的供應鏈障礙，那時中國清零防疫措施尚未解除，iPhone主要組裝廠商鴻海被迫關閉中國廠數周之久。

iPhone Apple Watch Apple

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