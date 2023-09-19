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德國薩克森邦將每年派50大學生到台積實習 培養晶片人才

編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，德國薩克森邦和台積電正合作一項交換計畫，讓該邦首府德勒斯登的學生到台灣實習。（路透）
彭博資訊報導，德國薩克森邦和台積電正合作一項交換計畫，讓該邦首府德勒斯登的學生到台灣實習。（路透）

彭博資訊報導，德國薩克森邦和台積電正合作一項交換計畫，讓該邦首府德勒斯登的學生到台灣實習，藉此推動培育半導體人才。

德勒斯登工業大學校長施陶丁格（Ursula Staudinger）19日表示，2024年春季起，該校每年將派送約50名學生到台灣的大學研讀三個月，接著到台積電進行三個月的實習以獲得實務經驗。她說，台大將是台灣第一所參與這項計畫的大學。

施陶丁格是在一場由薩克森邦出資在台北成立辦公室的典禮上發言，目標是吸引台灣學生前往德勒斯登的大學就讀，做為台積電、薩克森邦和德勒斯登工業大學之間廣泛合作協議的一環。

薩克森邦迫切感到需要培育新人才。根據研究機構IW Koeln的一項調查，在未來10年至12年內，德國半導體產業中，大約28%的電子工程專家與33%的工程主管將達到退休年齡。

以整個德國而言，德國半導體產業在2021年6月至2022年6月間回報勞動力短缺62,000人。德國勞動部發言人先前向彭博表示，隨著人口老化、愈來愈少德國民眾進入勞力市場，「對外國技術勞工仍有龐大的需求」。

台積電已同意與英飛凌、恩智浦半導體和博世公司（Robert Bosch ）合作，在德國東部城市德勒斯登投資100億歐元（110億美元）興建半導體工廠。台積電將持有這座晶圓廠70%的股權並執行營運，英飛凌、恩智浦和博世則各持有10%的股權。

這座晶圓廠預定2027年底投產，為汽車與工業產業提供晶片，也是台積電建立主要歐洲生產據點的第一步，以應付台海緊張局勢風險。

這也是德國總理蕭茲的執政黨另一項成功之舉，此前已敲定以100億歐元（110億美元）補貼英特爾在馬德堡設廠，促進強化德國的科技業並鞏固重要零組件的供應。德國政府也將為台積電德勒斯登廠提供多達50億歐元的補貼。

德國 台積電 投資

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