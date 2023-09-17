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遭重罰3.45億歐元 因未做好兒童隱私保護 歐盟首度對TikTok開罰

記者謝守真／即時報導
愛爾蘭數據保護委員會（DPC）指出，TikTok違反歐盟通用數據保護條例（GDPR）多條規則，決定對TikTok開罰3.45億歐元。（美聯社）
愛爾蘭數據保護委員會（DPC）指出，TikTok違反歐盟通用數據保護條例（GDPR）多條規則，決定對TikTok開罰3.45億歐元。（美聯社）

歐盟歷經兩年調查，於近日以違反兒童數據保護規定為由，對中國知名短影音社群平台「TikTok」重罰3.45億歐元（約3.67億美元），創TikTok遭開罰的歷史新高紀錄，這也是歐盟首度對TikTok開罰。

據財新網報導，愛爾蘭數據保護委員會（Data Protection Commission，稱DPC）發現，TikTok將兒童用戶的個人資料默認設為公開，這代表任何人都可以查看這些用戶發布的內容，並與他們聯繫，違反歐盟數據保護規則。在「家庭配對」設置允許非兒童帳戶與兒童帳戶配對，但TikTok無法驗證非兒童用戶否為兒童的父母或監護人，存在安全隱憂。

此外，DPC還表示，歐盟每個月有1.34億的歐盟用戶在使用TikTok，但該平台未能向兒童和家長們提供足夠的資訊透明度，讓使用者充分理解個資數據的使用情況，造成許多用戶在不自覺中面臨隱私外洩的問題。

對此，DPC表示，由於TikTok在兒童數據安全保護方面違反多條《歐盟通用數據保護條例》（GDPR）規則，因此將對其處以3.45億歐元的罰款。此外，TikTok還必需在三個月內採取行動，滿足合規要求。

針對收到「天價」罰單，TikTok則發聲明回應稱，不同意DPC做出的決定，特別是罰款的數額。TikTok稱，DPC的批評主要集中在三年前的功能和設置上，TikTok在調查開始前就對這些功能和設置進行了修改，如將所有16歲以下的帳戶默認設置為私密，因此公司將考慮採取下一步行動。

TikTok歐洲主管福斯 （Elaine Fox）則表示，將會繼續加強對青少年的保護。

報導稱，TikTok正受到歐盟愈趨嚴格的監管。 今年3月，比利時宣布，在政府設備上對TikTok執行六個月的臨時禁令，此後於9月15日又將禁令延期六個月。歐盟理事會、歐盟委員會和歐盟議會則於今年2月23日、28日相繼宣布，禁止員工手機裝載TikTok。英國也已於3月16日公告，在政府設備上禁用TikTok。

TikTok 歐盟 隱私

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