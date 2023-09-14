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i15沒驚喜 蘋概股臉綠

財經新聞組／綜合報導
iPhone 15新機規格及相關供應鏈。(資料來源:法人、採訪整理、蘋果官網)
iPhone 15新機規格及相關供應鏈。(資料來源:法人、採訪整理、蘋果官網)

蘋果13日發表iPhone 15系列新機及Apple Watch Series 9等硬體新品，最受關注的iPhone 15系列機種如預期首次全面導入Type C介面，惟因相關規格多被猜透沒有新亮點，且升級規格未如預期全面「到位」，在外資法人失望賣壓籠罩下，蘋概股大立光、玉晶光、台積電及鴻海等全面收黑。

蘋果以「Wonderlust（好奇上心頭）」為主題，發表iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max等四款新手機，以及兩款Apple Watch Series 9智慧手表。

iPhone 15系列新機規格升級項目如同外界預期，導致蘋果在美東時間12日新品發表會結束後股價重挫約1.7%，13日早盤再跌約0.8%，不過，業界仍普遍預期，蘋果新機中長線續航力強，尤其高階Pro款向來是銷售主力，此次硬體升級項目多，預料果粉仍將力挺，帶旺蘋概股後續出貨。

iPhone 15旗艦Pro機種搭載業界首款3奈米晶片由台積電操刀，潛望式鏡頭由大立光供貨，均為獨家供應商，受惠最大。

此外，iPhone 15全系列機種首度捨棄蘋果使用多年的Lightning介面，雖然新機全面導入Type C，但i15的USB連接阜僅支援到USB 2.0版本，Pro機種才支援USB 3.2 Gen 2，僅搭上主流規格，偉詮電、創惟及威鋒等Type C概念股表現黯淡。

此外，潛望式鏡頭主要採折射式的光學設計，並非傳統平躺式鏡頭，此次高階款新機光學變焦由三倍升級為五倍，未如預期六倍變焦。外電報導，這種光學為獨特設計，蘋果稱其為四重反射稜鏡，它能把光線從鏡頭的孔洞到折疊的感測器反射四次，讓昨天市場一度誤傳新機未搭潛望式鏡頭規格。不過，法人預期，新機鏡頭規格仍升級且大立光具獨供地位，平均單價（ASP）提升，仍為大立光營運添利多。

另一方面，高階iPhone  15 Pro系列新機首度導入鈦金屬機殼，具有更輕薄、更抗刮的特性， 並順勢減重18克，成為史上最輕巧的Pro系列機種。

據了解，iPhone 15 Pro系列的機殼仍由鴻海集團旗下機殼廠鴻準負責供應。此外，因應iPhone 15 Pro系列鈦金屬不易上色的特性，本次新機顏色均偏冷色調，包括黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬與原色鈦金屬等四色。

兩款Apple Watch Series 9智慧手表新品也相當吸睛，蘋果特別強調是旗下「首款碳中和產品」，並新增拇指和食指互點兩下的手勢控制功能，及增添新色粉紅色等特色。

iPhone Apple Watch

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