串流音樂 提高創作人分潤

環球音樂將擴大直接付錢給專業音樂人，將改變音樂串流經濟學。（路透）

唱片業龍頭環球音樂和法國串流服務業者Deezer敲定一項協議，將提高支付給專業音樂人的費用，增幅預估可達10%。此舉堪稱2008年Spotify 推出以來音樂串流商業模式的首項重大變革，勢必將改變串流音樂經濟學。

英國金融時報報導，未來Deezer平台計算版權費用時，來自「專業創作者」的歌曲串流權重，將是非專業者的二倍。歌曲每月被聆聽至少1,000次的創作者，就是所謂「專業創作者」。若有聽眾積極尋找一首歌或一位創作者，這些歌曲的權重將再加倍，例如用戶若在Deezer的App 搜尋「泰勒絲」，並聆聽一首她的曲子，計算版權費用時將算成四次串流。

環球音樂也正與Spotify、Tidal及SoundCloud等其他串流平台，商討改變版權費的支付方式。若這項調整在串流服務業被更廣泛跟進，勢必對唱片業帶來深遠影響。

Deezer預定10月於法國推出新支付模式，明年1月擴及全球。目標是要降低支付給業餘者、機器人及白噪音歌曲的費用。高盛 估算，這類內容的「長尾」效應去年帶進約9億美元版權費。

Deezer執行長佛蓋亞指出，這是音樂產業運作模式的重大突破，「我們有9000首歌，其中許多只是像洗衣機和雨滴聲等噪音」，被偵測為「噪音」的歌曲將不會收到任何版權費。

環球音樂科技長奈許（Michael Nash）表示，這項調整對擁有泰勒斯、艾爾頓強及德瑞克（Drake）等歌手的環球音樂，營收有利。他說，這項變動也確保該公司更能支持與回饋各階段職涯的創作者，不管是只有100名粉絲、或是有10萬名或1億名樂迷。

高盛預測，今年整體音樂串流市場將賺進380億美元營收，串流服務業者會支付約三分之二的收入給環球音樂等音樂版權持有人，平均而言，串流服務業者會每千次串流支付5美元，「聽獨立創作者的31秒歌曲、或大眾音樂創作者的完整3分鐘歌曲、或五分鐘的雨水聲音，全都被同等對待」。