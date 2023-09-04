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BMW追趕特斯拉 推電動車品牌

編譯陳苓／綜合報導
BMW在慕尼黑國際車展發表Neue Klasse品牌，象徵該公司新時代的開端。（路透）
BMW在慕尼黑國際車展發表Neue Klasse品牌，象徵該公司新時代的開端。（路透）

德國豪華車製造商寶馬（BMW）在慕尼黑國際車展（IAA）發表次世代電動車品牌「Neue Klasse」（New Class），象徵追趕特斯拉（Tesla）的努力進入新階段，並將捍衛重要的中國大陸市場。

BMW於2日在慕尼黑國際車展發表Neue Klasse品牌，象徵該公司新時代的開端，旗下車款包含BMW的第六代電池組，能最多提高充電速度與單次行駛里程達30%，整體效能也將增強多達25%。

第一款根據Neue Klasse架構的電動車，預定2025年生產。頂級車款的續航力將達800公里，充電半小時的電量可從10%提升至80%。

BMW所呈現的Neue Klasse原型車尺寸，和當前暢銷的3系列差不多，概念車「Virion Neue Klasse」將在未來幾天亮相。

不過，BMW一反過往主打極致駕馭性能的傳統，力推能投影到整片擋風玻璃的數位顯示器，以及能以聲音和手勢控制的軟體，還有一些BMW的獨特設計元素，例如後側車窗與儀表板螢幕的獨特角度。

新的擋風玻璃投影與軟體功能顯然意在搶攻中國大陸市場，當地國產品牌比亞迪和蔚來始終擅長在電動車內，內建迎合當地口味的小裝置，吸引愈來愈多人購買。

BMW執行長錫普斯表示，Neue Klasse擘劃了未來數十年的方向，「只要兩年後，這些汽車將上路，搭配這個品牌，就整體而言來看，我們帶領BMW進入新的創新與永續時代」。

技術長韋伯說，Neue Klasse新車將有四個「超級大腦」以控制動力、駕駛輔助系統、資訊娛樂及其他功能，Neue Klasse的行駛里程象徵該公司的「技術大躍進」。

他說，BMW正與高通（Qualcomm）共同開發駕駛輔助系統，動力和底盤控制系統則是自家研發。

錫普斯說，BMW在中國大陸正持續成長，特別是電動車，其高檔品牌的定位也不受價格戰影響。他也指出，Neue Klasse新車售價將「很有競爭力」，不會漫天開價而喪失市場，但利潤會高於現有的純電動車。他說，BMW所有電動車款都會賺錢，Neue Klasse利潤將更豐厚。

BMW正砸下數十億美元研發新車款，以縮小與特斯拉等電動車廠的技術差距。特斯拉已改寫全球汽車商業模式，除了直接賣車給消費者，還以遠距軟體更新的方式增添新功能，並持續蒐集車輛數據，以改善駕駛輔助系統與其他功能。

電動車 特斯拉 利潤

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