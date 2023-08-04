台灣精品快閃店東京開幕 逾百件創新產品吸睛

台灣精品計畫攜手日本百年書店有鄰堂，第2度在誠品生活日本橋開設「台灣精品形象概念店」。東京台灣貿易中心主任鄧之誠（右4）、駐日代表處經濟組長林春壽（右5）、有鄰堂社長松信健太郎（左4）等出席。（中央社）

為宣揚台灣產業優良形象，協助台灣精品獎得獎企業拓展市場，台灣精品計畫攜手日本 知名書店有鄰堂，第2度在誠品生活日本橋開設全日本唯一、歷時2個月的「台灣精品形象概念店」。

台灣精品形象概念店由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行，今天在東京誠品生活日本橋舉行開幕發表會，宣布以「Everyday台灣」為主題，展出20家精品得獎企業111件創新商品。活動打造出可體驗台灣高質感產品的最佳場域，讓日本消費者感受台灣優良產品帶來的美好生活。

駐日代表處經濟組長林春壽在開幕會上致詞表示，台灣精品形象概念店是台日合作共創的成果，誠品生活日本橋店是一個匯集台灣、高質感元素的成熟精緻消費通路，與「台灣精品獎」代表台灣各產業菁英品牌的意涵不謀而合，歡迎日本各界好友及在日僑胞蒞臨參觀，體驗台灣精品的魅力。

開幕發表會邀請4家台灣精品企業展示生活創新時尚 選品，包括督洋生技（tokuyo）發表蛋形頭等艙外型JC-710按摩椅，提供使用者以無重力姿勢享受極致擬真按摩；創意興業VAGO介紹適合全世界旅人的微型真空壓縮機，輕鬆壓縮衣物，節省旅行箱50%空間。

此外，還有小山坡生活（Novium）發布23.5度傾斜漂浮的自立筆，時尚外型成為商務接待及送禮推薦之選；達瑞創新BESV展示工藝美學及功能集於一身的PSF1美學智慧動能折疊車，滿足都會通勤及休閒等多功能用途。

東京台灣貿易中心主任鄧之誠說，日本企業與民間較以往更重視永續發展，本次特別展出綠色產品如鉅田renouvo使用可再生材料製造的甘蔗吸管；宏碁 家電品牌宏碁智新Acerpure推出節能高效空氣清淨機；台達電子旗下充電品牌Innergie的100%再生電力製造的萬用充電器；歐萊德展出全球首創零碳洗髮精等。

鄧之誠受訪時表示，台灣精品除了在品質、設計等很優秀外，台灣與日本最大的不同是台灣社會的包容力、對多元文化的接受度以及創新的精神。

從今天受邀參加媒體發表會的4家廠商展品可看出，除了頗富創新精神外，也把文化的元素帶入，更重要的是台灣IT產業根基非常紮實、非常強，近年有很多台灣的新創、科技的企業夥伴，將科技帶入日常生活產品，這是本次活動最想向日本友人介紹的。

有鄰堂公司社長松信健太郎表示，希望透過本次台灣精品形象概念店，連結台灣品牌與日本企業，創造更多台日合作業務機會。

台灣精品形象日本橋概念店展期至10月9日，開幕推出消費贈好禮活動，並提供民眾可從誠品線上商店下單。預估活動期間將吸引5萬人次參觀選購。

台灣精品後續的活動接連上場，將現身9月東京TAIWAN PLUS生活節、11月日本台灣形象展，持續以多元精彩活動提升日本大眾對台灣精品與得獎品牌好感度。