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以色列司法改革動盪未平 恐拖累經濟成長與投資

中央社／倫敦31日綜合外電報導
投資人和分析師警告，如果以色列司法改革持續引發動盪，以國經濟可能面臨信用評級下調、外國投資減少，以及科技業衰退等問題。（路透）
投資人和分析師警告，如果以色列司法改革持續引發動盪，以國經濟可能面臨信用評級下調、外國投資減少，以及科技業衰退等問題。（路透）

投資人和分析師警告，如果以色列司法改革持續引發動盪，以國經濟可能面臨信用評級下調、外國投資減少，以及科技業衰退等問題。

路透社報導，在信用評級方面，標普全球（S&P Global）、穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch）三大主要信評機構均已表達對以國政策方向的憂心。穆迪已將以色列主權信用評等展望下調至「不喜歡」（dislike）；標準普爾27日則表示，以色列前所未見的抗議活動將拉低今年的經濟成長。

標準普爾早在5月就提出警告，「如果區域或國內政治風險急劇升級，拖累經濟、財政和國際收支指標」，它可能調降以色列的AA-評級。

與此同時，惠譽也已將以色列評級下調至A+。惠譽先前表示，司法改革可能削弱治理指標、政策制定並影響投資人情緒，進而「對信用評等產生負面影響」。

在政治不確定因素影響下，國內投資人不願進場，導致以色列股市表現落後全球主要股市指數，比如MSCI明晟以色列指數落後MSCI明晟全球指數（MSCI All-Country World Index）約14%。

根據美國卡普里基金研究（Copley Fund Research）的數據，截至6月底，由於以國經濟形勢引人注目，外國對該國股市的投資仍然強勁。

不過，風險諮詢公司「維里斯科楓園」（Verisk Maplecroft）中東與北非資深分析師金尼爾（Hamish Kinnear）表示，與類似國家相比，以國通貨膨脹相對較低，這雖有利於投資，但更多內亂可能阻礙現金流入。

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，預計今年以色列國內生產毛額（GDP）將增長2.5%，明年將增長3%，但若國內緊張局勢無法解決，可能分別僅剩下1.0%和1.6%。

最大的擔憂是，動盪可能影響對以色列科技業的投資，科技業向來是以色列經濟模範生，佔國內生產毛額近1/5、出口逾半，以及所得稅收的1/4。

以色列創新局（Israeli Innovation Authority）最近的一項調查顯示，今年1月至3月，不確定的商業環境促使高達80%的以國新創企業轉往海外註冊，此數字在2022年僅為20%，同時科技公司第2季的募資金額也已下降65%。

以色列司改引起的動盪至今仍未平息。金尼爾表示：「目前外部投資人關注的主要問題就是不確定性。如果這種局勢沒有明確的終點，將成為針對以色列經濟的一大問號。」

以色列 投資 Morgan Stanley

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