中企搶投資韓電池產業 不怕無法從美電動車市場分杯羹

中國的企業正接二連三投資南韓的電池產業。圖為LG新能源公司進行產品展示。（美聯社）

中國的企業正接二連三投資南韓 的電池產業，希望利用這做為通往美國市場的管道。但彭博資訊指出，此舉也破壞了拜登 政府使力限制中國參與電動車供應鏈 的相關努力。

彭博報導，在過去四個月，中企和韓企已宣布在南韓投資約5.1兆韓元（40億美元）興建五座新的電池廠。南韓新萬金開發與投資局官員表示，至少有一個地方政府正在協商更多案子。

中企與韓企正尋求善用南韓與美國所簽訂的自由貿易協定，因為依據拜登的通膨削減法，在南韓生產的電池、接著安裝到美製電動車中，車輛可望有資格獲得稅額抵減。

中國鋰電池正極材料業者容百科技上周宣布已獲准在南韓設立一家工廠，未來一年將生產8萬噸的三元前驅物，即形成正極的材料。容百科技表示：「在公司南韓基地生產的產品符合獲得美國通膨削減法關鍵礦物資格的相關要求，而且出口至歐洲和美國市場時，享有關稅政策的好處。」

中企主導全球的電池與電池材料供應鏈，為LG新能源、三星SDI與SK On南韓三大電動車電池製造商生產正極、負極與前驅物，這三大公司接著為美國通用、特斯拉與福斯等電動車製造商供應電池。

彭博分析，拜登政府希望減少美國在供應鏈中仰賴中企，但他們的深厚關係使得這點難以達成，而車廠們也在遊說美國政府可以寬容，讓一些中製汽車零件能被納入。

拜登政府正在草擬有關來自「受關注外國實體」材料包含程度可獲允的相關規定。美國財政部發言人夏皮特爾說：「我們將繼續評估與回應任何與國際和國內供應鏈相關的國安疑慮。」

韓國電池產業協會的李明逵（Lee Myung-kyu，音譯）表示：「中國和南韓需要彼此。由於美國通膨削減法，韓國電池製造商認為從中國進口正極與前驅物等電池材料是有風險的。如果這些原料是在南韓境內生產，那代表韓國在國內擁有較穩定的供應鏈。」

除了容百科技外，SK On 3月已宣布與一家中企設立合資公司興建前驅物工廠；浙江華友鈷業今年稍早也同意與樂金集團一家化學子公司與 Posco Future M 成立合資公司。浦項控股公司6月時宣布與中國中偉新材料公司設立一座鎳冶煉廠。