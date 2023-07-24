鴻海印度晶片之路為何遇波折？ 凸顯進軍半導體界門檻有多高

鴻海已退出與印度公司Vedanta的半導體合資案。 （路透）

在鴻海 與印度 Vedanta集團合資案告吹，使得鴻海在印度進軍半導體之路出現波折後，美國財經媒體CNBC分析，這凸顯出新進參與者要進入一個由豐富經驗的既有公司所主導，且供應鏈高度複雜的半導體市場，其難度非常高。

惠譽集團旗下BMI的ICT分析師佩雷斯（Gabriel Perez）表示：「新進者要進入這塊產業的門檻高，主要是資本密集和獲得智慧財產權的水準很高。」「像是台積電、三星或美光這些既有的企業靠著數十年的研發、製程工藝與數兆元的投資才達到當前能力。」

為何鴻海進軍半導體領域？

CNBC報導指出，身為組裝手機等消費電子產品代工巨擘的鴻海過去兩年來強化半導體布局。鴻海在2021年5月與國巨公司成立合資企業，生產各類電子元件，同年又從記憶體大廠旺宏收購了一座晶片 廠。

最強力的行動是鴻海去年同意與印度金屬與石油礦業巨擘Vedanta合作，進行195億美元合資，要在印度設立半導體和面板製造廠。

科技分析公司Counterpoint Research研究副總裁夏哈（Neil Shah）表示，鴻海進軍半導體領域是為了要讓業務多元化，而且鴻海決定成立電動車部門。夏哈說，鴻海的目標是成為電子和汽車公司的「一站式商店」。

如果鴻海同時能組裝電子產品、又能生產晶片，將會非常獨特且具有競爭力。

為何半導體布局選印度？

鴻海會與Vedanta在印度合作，是因為印度政府尋求推動國內半導體產業並興旺製造業。

BMI分析師佩雷斯表示：「鴻海決定在印度建立合資事業，是要因應兩大趨勢，其一是印度日益成為消費電子產品製造重鎮，第二是印度有宏大壯志，要透過公共補貼與監管獎勵來發展國內半導體產業，就像美國、歐盟和中國大陸等主要市場一樣。」

鴻海為何退出與Vedanta的合作？

鴻海本月宣布退出與Vedanta的合作，宣告「雙方共同同意分道揚鑣」。

鴻海表示：「雙方都明白計畫進展得不夠快，存在我們無法順利克服的挑戰鴻溝，以及與這計畫無關的外部問題。」

路透本月稍早曾報導，與歐洲晶片業者義法半導體（STMicroelectronics）的技術授權協商陷入僵局，是這樁合作案破局的主要原因之一。鴻海與Vedanta希望義法半導體半導體授權技術，而印度希望義法半導體持有合資企業的股份，但義法沒有這麼做。

難以切入晶片製造

鴻海面臨的種種障礙，顯示出一個更廣泛的問題，即新進者難以進入半導體製造。市占龍頭台積電是擁有數十年晶片製造晶片並投入巨額資金，同時仰賴複雜的供應鏈，才有辦法生產全世界最先進的經驗。

CNBC報導指出，然而鴻海和Vedanta的合作行動顯然大幅仰賴義法半導體，一旦後者無意加入，前兩家公司都沒有太多半導體的製造經驗。

夏哈表示：「兩家公司…都欠缺製造晶片的重要能力」，它們都是依賴第三方技術與智慧財產。

報導說，就算鴻海是一家市值479億美元的巨擘，最新的情況也凸顯出一家新進業者嘗試進入半導體領域是很困難的。

夏哈說：「平均而言，要達到一家成功的半導體製造公司的技術水準和規模，需要逾二十年的時間。」