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全球最大鎵買家：客戶狂囤積砷化鎵晶圓 因應出口管制

編譯葉亭均／綜合外電
中國計劃對鎵實施出口管制，已導致客戶開始下單大量囤積砷化鎵晶圓。（路透）
中國計劃對鎵實施出口管制，已導致客戶開始下單大量囤積砷化鎵晶圓。（路透）

全球最大的鎵買家、德國砷化鎵晶圓供應商弗萊堡化合物材料公司（Freiberger Compound Materials）表示，由於中國計劃對鎵實施出口管制，已導致客戶開始下單，大量囤積砷化鎵晶圓。

路透報導，Freiberger公司生產用於手機無線電訊號放大器和光學電子產品的晶圓，其所需的鎵幾乎完全依賴中國供應商。在中國意外宣布8月1日起對鎵和鍺產品實施出口管制後，Freiberger發現自身處於動盪核心，該公司的鎵消耗量估計占全球產量的10%。

Freiberger執行長哈珥慈（Michael Harz）表示：「我的客戶對這完全無法鬆懈，現在他們下了大量訂單以增加庫存水準。產業非常緊張不安。」

過去十年，中國的鎵企業透過削價競爭的方式，把其他地方的多數競爭同業排擠出這個市場。

Freiberger的年銷售額為7,000萬至8,000萬歐元（7,700萬至8,800萬美元），在智慧手機功率放大器用途的砷化鎵晶圓市場占有65%的市占率，該公司與日本住友電氣工業和多家規模較小的中國製造業者競爭。

紅光LED和紅光感測器是砷化鎵的另一個主要用途。

哈珥慈表示，公司的鎵庫存可供幾個月使用，因為早已預料到會出現某種形式的貿易危機，而且幾乎沒有其他因應措施。

汽車製造商也陷入兩難困境，不知是否可繼續依賴這種曾被視為將改變電動車全局的金屬。

哈珥慈說，中國供應商正向有關部門提供獲得出口許可證所需的資料。他們估計，在8月1日出口管制生效後，交貨將停止，大約一個月後，當許可證申請得到處理後，出口將恢復，不過目前還沒有可靠的資訊。

哈珥慈認為中國不會在未來幾年中斷鎵的貿易流動，因為這將很快損害國內自身的電子產業。他相信，中國此舉是張牙舞爪進行威脅，因為世界領先的功率放大器製造商都在美國。

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