最熱一周…全球經損可觀

根據美國、歐洲科學家公布的最新統計數據，全球氣溫持續飆升，地球度過了歷來最熱的一周，截至7月5日的過去七天當中，地球每日均溫比有紀錄的44年裡任何一周都高出攝氏0.4度，成為地球最熱的一周。酷暑造成的相關經濟損失也相當可觀。

美聯社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）及緬因大學「氣候再分析儀」的數據，全球平均溫度在7月4日、5日兩天都達到攝氏17.18度，打破原本7月3日攝氏17.01度的單日最高溫 紀錄。而截至7月5日的過去七天當中，地球每日平均溫度比有紀錄資料的44年裡任何一周都高出攝氏0.4度，成為地球最熱的一周。

熱浪造成的相關經濟損失，通常會從生產力衡量，例如洛克斐勒基金會復原力中心（Arsht-Rock）估計，在美國，每年可能因此損失1,000億美元，納入基建受損、旅遊等因素，最快2030年損失將達每年2,000億美元。

另外根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」6日公布的報告，今年6月是有紀錄以來溫度最高的6月，比1991至2020年的6月均溫略高出攝氏0.5度，主因氣候變遷 將全球氣溫推向新高紀錄，而且短期天氣模式也讓溫度出現變化。

「哥白尼氣候變化服務」氣候科學家說，破紀錄高溫是產業排放二氧化碳與其他溫室氣體的結果，數十年來在大氣當中累積，加上太平洋出現強烈聖嬰現象的氣候影響。

此外，最新數據顯示，全球糧價持續下滑，6月已降至2021年4月以來最低，使外界預期這波跌勢終將反映在生鮮雜貨價格上。

聯合國糧農組織（FAO）7日公布，6月全球糧價指數月比下滑1.4%，至122.3，低於5月終值124，為15個月來第14個月滑落，受糖、植物油、穀物及乳製品等大宗商品價格齊跌影響。

彭博資訊報導，糧價跌勢可能須經過一段時間才會反映在消費者身上，因為運輸、人力及能源成本仍在高檔盤旋。但有跡象顯示，英國等國的生鮮雜貨價格已開始回落，可讓預算 吃緊的家庭稍微喘口氣。