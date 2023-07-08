我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

布林肯、葉倫接連訪北京 中學者解讀：效用可疑的對話

最熱一周…全球經損可觀

國際中心／綜合外電

根據美國、歐洲科學家公布的最新統計數據，全球氣溫持續飆升，地球度過了歷來最熱的一周，截至7月5日的過去七天當中，地球每日均溫比有紀錄的44年裡任何一周都高出攝氏0.4度，成為地球最熱的一周。酷暑造成的相關經濟損失也相當可觀。

美聯社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）及緬因大學「氣候再分析儀」的數據，全球平均溫度在7月4日、5日兩天都達到攝氏17.18度，打破原本7月3日攝氏17.01度的單日最高溫紀錄。而截至7月5日的過去七天當中，地球每日平均溫度比有紀錄資料的44年裡任何一周都高出攝氏0.4度，成為地球最熱的一周。

熱浪造成的相關經濟損失，通常會從生產力衡量，例如洛克斐勒基金會復原力中心（Arsht-Rock）估計，在美國，每年可能因此損失1,000億美元，納入基建受損、旅遊等因素，最快2030年損失將達每年2,000億美元。

另外根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」6日公布的報告，今年6月是有紀錄以來溫度最高的6月，比1991至2020年的6月均溫略高出攝氏0.5度，主因氣候變遷將全球氣溫推向新高紀錄，而且短期天氣模式也讓溫度出現變化。

「哥白尼氣候變化服務」氣候科學家說，破紀錄高溫是產業排放二氧化碳與其他溫室氣體的結果，數十年來在大氣當中累積，加上太平洋出現強烈聖嬰現象的氣候影響。

此外，最新數據顯示，全球糧價持續下滑，6月已降至2021年4月以來最低，使外界預期這波跌勢終將反映在生鮮雜貨價格上。

聯合國糧農組織（FAO）7日公布，6月全球糧價指數月比下滑1.4%，至122.3，低於5月終值124，為15個月來第14個月滑落，受糖、植物油、穀物及乳製品等大宗商品價格齊跌影響。

彭博資訊報導，糧價跌勢可能須經過一段時間才會反映在消費者身上，因為運輸、人力及能源成本仍在高檔盤旋。但有跡象顯示，英國等國的生鮮雜貨價格已開始回落，可讓預算吃緊的家庭稍微喘口氣。

高溫 氣候變遷 預算

上一則

日圓先生:明年匯價下探160

延伸閱讀

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球
FAO糧價指數續跌 生鮮雜貨價格有望回落

FAO糧價指數續跌 生鮮雜貨價格有望回落
火烤地球的最熱天：全球平均溫度17°C 打破百年歷史紀錄

火烤地球的最熱天：全球平均溫度17°C 打破百年歷史紀錄
太空旅遊成真 維珍銀河乘客：真是一趟美麗旅程

太空旅遊成真 維珍銀河乘客：真是一趟美麗旅程

熱門新聞

圖為AMD在加州的總部。(美聯社)

輝達要小心了 超微晶片可望並駕齊驅 研究：效能已有輝達8成

2023-07-01 18:09
青森一間豪宅傳出被知名經紀公司社長買下。（取材自twitter）

不是拿來住？青森最貴豪宅「兩個月銷售一空」 頂樓破億買主意外是他

2023-07-01 19:11
黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（路透）

這些公司沒多大…CEO薪酬破1億美元 比蘋果庫克還多

2023-07-05 15:55
中國銀行、工商銀行等中國主要銀行紛紛調降美元存款利率。（中通社）

中國多家銀行 調降美元存款利率

2023-07-02 10:59
美國聯準會（Fed）30日最新公布的報告顯示，金融情勢緊縮，正對美國經濟活動造成2008年金融危機爆發以來最大的衝擊。路透

Fed報告：金融情勢緊俏程度創2008年來之最

2023-07-01 12:56
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別