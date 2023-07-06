矽谷銀倒閉效應 英加強監管擬要求外銀設子公司

英國央行考慮要求外商銀行設子公司而非分行，銀行倒閉時可以直接介入取得控制權。（歐新社）

英國金融時報（FT）引述熟悉內情人士報導，英國央行 正在研究一項計畫，強迫更多跨國銀行在英國設立子公司而英國央行目前的監管要求是，銀行吸收個人儲戶和小企業存款，如果規模超過1億英鎊，應設立子公司。

央行的指引還表示，個人儲戶和小企業的客戶數量如果超過5,000個，也可能需成立子公司。但英國央行補充說，這些都不是「硬性規定」的門檻。

內情人士說，此舉可能降低在英國有公司業務的外國銀行以自有資本及流動性設立子公司的門檻。今年3月美國矽谷銀行 （SVB ）倒閉，促使英國央行檢討其監管規定，並正在考慮實施這項計畫。如果母公司出事，英國監管機關可以直接介入取得控制權，而非一籌莫展，只能聽任母公司所在國的監管機關處理。

但強迫更多銀行設立子公司的構想，並未受到業界的歡迎，因為在英國要維持一家子公司營運的成本，遠高於一家分行。此外，這個計畫也可能與倫敦當局想讓英國金融服務業更具競爭力的努力相衝突。

英國央行目前的監管要求是，銀行吸收個人儲戶和小企業存款，如果規模超過1億英鎊，應設立子公司。央行的指引還表示，個人儲戶和小企業的客戶數量如果超過5,000個，也可能需成立子公司。

但英國央行補充說，這些都不是「硬性規定」的門檻，可能依個案決定。

外國銀行協會（Association of Foreign Banks）執行長弗蘭奇表示，任何設立門檻的改變都需要「仔細評估，因此，這不會阻止國際銀行在英國營業並提供必要的流動性和資本」。該協會代表了近200家在英國開展業務的外國銀行。

英國央行監管部門負責人伍茲3月時曾表示，外銀在英國設有逾150家分行，資產約為6.3兆英鎊。根據英國央行報告，截至今年6月，這類分行包括荷蘭銀行（ABN Amro）、韓國開發銀行在內。

在今年3月宣布倒閉時，矽谷銀行擁有近90億英鎊的存款，大部分是企業客戶。倫敦當局隨即促成了一樁交易，由滙豐控股以1英鎊價格買下矽谷銀行在英國的業務，以保障英國客戶權益。