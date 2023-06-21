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AI招手 軟銀孫正義：投資轉守為攻

編譯黃淑玲／綜合外電
軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義。 （美聯社）
軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義。 （美聯社）

日本軟體銀行（SoftBank）創辦人兼執行長孫正義今（21）日宣布，他所領導的全球最大科技投資公司，即將由近幾年的防守模式轉回進攻模式。

彭博資訊分析，這對新創生態圈是個受歡迎的消息，因為目前在新創業界，即便是賺錢的公司估值也下滑，主要是高利率的環境讓流動性減弱，各創投基金因而無不提高警戒。孫正義今天在軟銀的年度股東會上，大談對人工智慧（AI）潛力的興奮之情；正因AI招手，促他決定轉守為攻，準備投資押注。

在本周之前，孫正義大部分時間都遠離公眾目光，甚至沒有參加軟銀的財報法說會，旗下願景基金已經連五季都虧損數十億美元，新投資實際上停滯了。他那時說，重心目前放在晶片設計公司安謀（Arm）的首次公開發行股票（IPO）。

孫正義說，正因長期休眠過冬，現在軟銀才能再有資金能夠出手投資。他提到安謀的前景，說安謀現在正處於爆炸性的成長初期，而且他用過去幾年時間，將工程師的人才增加一倍。

孫正義對股東說，「我們很快就將開始反攻」，「你們的孫子長成到我們年紀時，我相信他們將生活在一個電腦比所有人類智慧總加還聰明1萬倍的現實裡。」

軟銀股價在今天股東會召開之前一度上漲4.1%，孫正義談話後漲幅縮小。不過本季到目前，軟銀股價已上漲30%，正朝近三年單季最佳表現邁進。

彭博指出，孫正義是投資AI的早期冠軍，前一天他就對軟銀的電信事業股東說，很欣慰如今大眾對AI潛力的了解正在提升。

安謀的IPO作業近來前途更加光明，也是受惠於生成式AI熱潮。現在主要投資人包括英特爾（Intel），募資金額上看100億美元。

投資 AI 股東會

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