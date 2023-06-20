我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4死2重傷 曼哈頓華埠電單車店引發住宅大火

紐約市初選投票率低 皇后區最熱烈

泰國當局祭出交易限制 股市寵兒泰達電股價重挫逾18%

編譯林聰毅／綜合外電
泰國證交所是在泰達電無法解釋19日的5.38%股價漲幅後祭出交易限制措施，導致該股在20日重挫逾18%。（取材自公司網站）
泰國證交所是在泰達電無法解釋19日的5.38%股價漲幅後祭出交易限制措施，導致該股在20日重挫逾18%。（取材自公司網站）

電子零件製造商泰達電（Delta Electronics Thailand PCL），今年股價飆升成為泰國價格最高的股票，但由於泰國證交所實施交易限制，以壓制其無法解釋的股價漲勢，導致該股在20日暴跌。

根據彭博資訊報導，這家台達電旗下的泰國子公司股價在20日盤中大跌近23%，為2020年12月以來最大跌幅，市值蒸發約90億美元，收盤跌幅收歛至18.30%。該股在19日收盤時市值為創紀錄的420億美元。

泰國證交所在19日收盤後表示，交易人下單購買泰達電股票前，須預先支付現金，而且不能將其做為其他交易的抵押品。泰國證交所是在泰達電無法解釋19日的5.38%漲幅後祭出這些措施。在截至19日為止的今年來，該股飆漲近42%。

Krungsri Securities的分析師Koraphat Vorachet在報告中說，投資人應對泰達電股票更加謹慎一些，因為在當局最近祭出這些措施後，該股有可能遭到一些關鍵指數剔除。他說，若泰達電被從指數中剔除，將促使一些基金減持該股。

Kasikorn Securities公司分析師Tan Chirasittikorn表示，泰達電的股價不合理。他說，大約3%股數自由流通，加上被納入泰國股市大盤SET 50指數，凸顯了該股的高波動性。

新冠疫情迫使許多企業員工在家上班，連帶刺激了對泰達電視訊會議產品、雲端和電子商務服務的需求，該公司股價跟著扶搖直上。業務擴展至電動車充電站和再生能源的零組件，也協助帶動股價上漲。

然而，根據彭博彙編的數據，在截至19日為止，該股的股價本益比為82 ，比過去五年平均本益比40高出一倍以上。分析師預估的12個月平均目標價，比19日收盤價低51%。

股價 泰國 股票

上一則

Google擬在印度組裝Pixel手機 效法蘋果多元化供應鏈

延伸閱讀

泰會談邀緬軍政府外長 東協多國拒與會

泰會談邀緬軍政府外長 東協多國拒與會
張國立兒現蹤泰國 曬千萬豪車 沉迷抽雪茄

張國立兒現蹤泰國 曬千萬豪車 沉迷抽雪茄
歷史經驗不妙…聖嬰現象來襲 恐衝擊今年稻米供應

歷史經驗不妙…聖嬰現象來襲 恐衝擊今年稻米供應
最強觀光大使 Lisa曬泰國旅遊美照 官方認證景點人變多

最強觀光大使 Lisa曬泰國旅遊美照 官方認證景點人變多

熱門新聞

美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

2023-06-17 15:41
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

2023-06-17 14:05
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

2023-06-13 07:30
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18
黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。（美聯社）

美國通膨觸頂了嗎？華爾街預測最快「這時」經濟衰退

2023-06-17 07:13

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯

黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯