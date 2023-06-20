泰國當局祭出交易限制 股市寵兒泰達電股價重挫逾18%

泰國證交所是在泰達電無法解釋19日的5.38%股價漲幅後祭出交易限制措施，導致該股在20日重挫逾18%。（取材自公司網站）

電子零件製造商泰達電（Delta Electronics Thailand PCL），今年股價 飆升成為泰國 價格最高的股票 ，但由於泰國證交所實施交易限制，以壓制其無法解釋的股價漲勢，導致該股在20日暴跌。

根據彭博資訊報導，這家台達電旗下的泰國子公司股價在20日盤中大跌近23%，為2020年12月以來最大跌幅，市值蒸發約90億美元，收盤跌幅收歛至18.30%。該股在19日收盤時市值為創紀錄的420億美元。

泰國證交所在19日收盤後表示，交易人下單購買泰達電股票前，須預先支付現金，而且不能將其做為其他交易的抵押品。泰國證交所是在泰達電無法解釋19日的5.38%漲幅後祭出這些措施。在截至19日為止的今年來，該股飆漲近42%。

Krungsri Securities的分析師Koraphat Vorachet在報告中說，投資人應對泰達電股票更加謹慎一些，因為在當局最近祭出這些措施後，該股有可能遭到一些關鍵指數剔除。他說，若泰達電被從指數中剔除，將促使一些基金減持該股。

Kasikorn Securities公司分析師Tan Chirasittikorn表示，泰達電的股價不合理。他說，大約3%股數自由流通，加上被納入泰國股市大盤SET 50指數，凸顯了該股的高波動性。

新冠疫情迫使許多企業員工在家上班，連帶刺激了對泰達電視訊會議產品、雲端和電子商務服務的需求，該公司股價跟著扶搖直上。業務擴展至電動車充電站和再生能源的零組件，也協助帶動股價上漲。

然而，根據彭博彙編的數據，在截至19日為止，該股的股價本益比為82 ，比過去五年平均本益比40高出一倍以上。分析師預估的12個月平均目標價，比19日收盤價低51%。