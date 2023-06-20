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投資一波波 英特爾德國建廠

編譯洪啟原／綜合報導
英特爾將投資330億美元，在德國設立先進半導體製造設施。這是英特爾四天來第三件大型投資案。 （路透）
英特爾將投資330億美元，在德國設立先進半導體製造設施。這是英特爾四天來第三件大型投資案。 （路透）

德國政府與美國晶片大廠英特爾（Intel）19日敲定協議，英特爾將投資330億美元，在德國設立先進半導體製造設施，而柏林當局據了解將提供100億歐元（109億美元）補貼，為這樁洽談數月的投資案劃下句點。這也是英特爾四天來第三件大型投資案。

英特爾19日發聲明說，已和德國簽署修改後的意向書，德國政府將以補助的形式擴大支援。路透和彭博資訊引述消息來源報導，柏林當局將提供100億歐元補貼。

英特爾預定在馬德堡興建兩座半導體設施，第一座預定在取得歐盟執委會核准補貼方案後的四到五年內開始生產。這個名為「Silicon Junction」的先進晶片製造新中心，預估可創造約3,000個正職的高科技工作。

總理蕭茲和英特爾執行長基辛格都出席了協議簽署儀式，蕭茲表示，政府團隊持續努力吸引投資計畫，力拚使德國成為全球半導體生產重鎮。

這也是英特爾四天來第三件重大投資案，英特爾16日宣布將在波蘭投資46億美元建廠，18日又說要在以色列投資250億美元設廠。

路透報導，考慮到德國能源與人力成本皆高，英特爾據傳要求德國政府提供100億歐元建廠補貼，高於原先的68億歐元補貼。消息人士透露，新的補貼方案除了提供財務補貼形式的傳統援助，也將對能源實施價格上限。

美國和歐洲正努力透過一系列地方政府補貼和友善法規，爭取大企業設廠。例如，柏林正與晶圓龍頭台積電和瑞典電動車電池大廠Northvolt洽談設廠事宜，之前已說服電動車廠特斯拉（Tesla）在此設立歐洲首座超級工廠。

英特爾股價走勢。(資料來源:彭博資訊)
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