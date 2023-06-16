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漲幅達20% 日本養樂多宣布十年來首度漲價 刺激股價跟著飆

編譯易起宇／綜合外電
日本養樂多公司宣布將十年來首次調漲「新養樂多」售價，帶動股價大漲。 （取材自微博）
日本養樂多公司宣布將十年來首次調漲「新養樂多」售價，帶動股價大漲。 （取材自微博）

日本養樂多公司（全名養樂多本社）宣布將調漲招牌的養樂多產品價格，為十年來首見，且漲幅20%，顯示日本通膨持續增強，帶動該公司股價16日一度衝上十個月來最高。

彭博資訊報導，養樂多16日宣布，9月起每瓶65毫升的「新養樂多」飲料售價，將從40日圓漲為48日圓，漲幅達20%，激勵該公司股價一度大漲5.3%，漲幅為2022年8月來最大，終場收漲4.3%至9,472日圓。

SMBC日興證券分析師高木直實表示：「雖然漲價來得不讓人意外，漲幅卻比預期還高。養樂多表示，漲價是為了反映過去十年的成本累積上漲，並聲稱此舉對銷量的影響有限。」

日本物價在停滯多年後，正出現穩定上升的徵兆，已成為今年日股展現亮眼漲勢的原因之一。東證指數（Topix）今年來已大漲21%，漲幅高於MSCI全球指數的13%。

其他近來宣布漲價的日本公司，例如啤酒大廠朝日集團和日本製紙，股價也都在宣布漲價後上揚。

日本4月通膨再度加速成長，剔除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年比上漲3.4%。日本銀行（央行）16日宣布貨幣政策按兵不動，並依舊認為通膨將在未來幾個月內放緩。

岡三證券分析師大下莉奈表示：「感覺消費者正變得對物價上漲某種程度上更加寬容。尤其是對像養樂多這樣的大品牌。」

日本 指數 股價

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