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歐盟加密貨幣監管法規底定 美國有待急起直追

中央社／瑞士朱格13日綜合外電報導
加密貨幣長期以來一直抵制監管，但自由的日子可能不多了，因為歐盟最近領先美國通過有關加密貨幣資產的全面規定。（路透）
加密貨幣長期以來一直抵制監管，但自由的日子可能不多了，因為歐盟最近領先美國通過有關加密貨幣資產的全面規定。（路透）

加密貨幣長期以來一直抵制監管，但自由的日子可能不多了，因為歐盟最近領先美國通過有關加密貨幣資產的全面規定，美國則還在爭論加密貨幣行業應該由哪個機關監管。

歐洲議會4月在大多數歐洲議員支持下通過「加密資產巿場」（Markets in Crypto Assets，MiCA）法規，並於5月獲得歐盟執委會（European Commission）的最終批准。

作為加密貨幣行業的第一個全面監管法規，「加密資產巿場」用來減少包括洗錢在內的非法行為，並保護投資者和消費者。

瑞士的加密貨幣產業與區塊鏈中心「加密谷」（Crypto Valley）副總裁貝里（Jerome Bailly）說：「加密資產巿場帶來了清晰的認識。」

他在一場支持新創公司的活動告訴法新社：「我們不再是西部荒野的時代，這個行業裡每個人都想要的是遊戲規則。」

貝里說，雖然最初每個人都對「加密資產巿場」抱有敵意，但「最後它已成為歐洲的賣點」，因為它為公司確立明確架構，可以相應地組織他們的業務運作。

他相信一個「歐洲集團」將會出現，英國和瑞士將跟進歐盟，建立一個監管區。

貝里警告，但另一方面，「來自美國的訊號顯然是負面的」。

美國加密貨幣公司因簽名銀行（Signature Bank）、銀門銀行（Silvergate Bank）和矽谷銀行（Silicon Valley Bank）相繼倒閉而被削弱，這些銀行是為大型科技行業和新創企業融資的關鍵機構。

另外，自從加密貨幣交易平台FTX和Genesis倒閉後，美國當局開始整頓該行業，控告世界最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）及其對手Coinbase違反證券法。

貝里說，美國監管的不確定性對公司來說是一項難處。美國正激烈爭論加密貨幣是否應該被視為金融資產，從而由美國證券管理委員會（SEC）監管；或者應該被視為商品，而由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監督。

駐列支敦斯登（Liechtenstein）的律師奈格利（Thomas Naegeli）說，「我們看到，很多公司正逃離美國，前往歐洲」，愈來愈多歐洲公司會離開美國，直到確定由誰負責監管這個行業。「如果沒有正確答案，他們會擔心某天被監管機構告上法院。」

貨幣 歐盟 融資

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