老外也愛 日本玩具銷售突破1兆日圓 「這一樣」銷售成長最多

日本去年度玩具市場規模首次突破1兆日圓，部分原因歸功於外國遊客對日本動漫周邊產品的穩健需求。 （歐新社）

日本 玩具市場規模在截至今年3月的去年度首次突破1兆日圓（70億美元），其中部分原因是受到外國觀光 客對「寶可夢」等日本動漫 周邊產品的穩健需求加持。

共同社報導，日本玩具協會表示，去年度遊戲卡牌、填充玩具、模型車等一般類型玩具的總銷售為9,525億日圓，比一年前增長6.7%；另外單獨計算的扭蛋玩具銷售則比前年度躍增35.6%，達到610億日圓；兩者銷售合計1兆135億日圓，首次突破1兆日圓大關。

一般類型玩具當中銷售成長最顯著的是遊戲卡和交換卡等卡牌，比前年度成長32.2%至2,349億日圓，主要是受到「寶可夢」、「航海王」等動漫卡牌遊戲帶動。

除此之外，寶可夢等動漫角色的模型、公仔和填充玩具，也廣受外國觀光客歡迎。

日本玩具協會專門委員藤井大祐表示：「我們並未特別分析外國觀光客的數據，但有聽到賣場反映說銷路很不錯。除了動漫周邊之外，扭蛋玩具也經常成為外國遊客的伴手禮。」

12歲的美國小女孩比莉安就是其中一名窩在東京車站的扭蛋機前的外國遊客。她46歲的母親伊莉莎白說，她女兒上次三年前來日本玩時，就迷上了這種玩具。

另外，模型火車套組等「大人玩的玩具」也帶動部分銷售成長，抵銷日本人口高齡化對市場的負面影響。