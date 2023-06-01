南韓電池廠押注印尼卻涉及中資 能否符合美補助還很難說

南韓電池業者在印尼重押電池材料，但因涉及中國合作夥伴參與，日後能否享受美國通膨削減法補貼的好處，需仰賴美官方在電動車供應鏈中對待中資能有多少彈性。（美聯社）

南韓 電池業者在印尼 重押電池材料，但因涉及中國合作夥伴參與，日後能否享受到美國通膨削減法（IRA）補貼的好處，還得仰賴美國官方在電動車供應鏈 中對待中資能有多少彈性。

上個月，南韓浦項鋼鐵在印尼哈爾馬黑拉島（Halmahera）對一座鎳冶煉廠投資4.41億美元，2022年初以來，南韓在印尼交易總額已超過30億美元，多數是和電池有關的項目。

印尼是全球最大的鎳生產國，而鎳是南韓幾家電動車電池領導大廠設在美國的電池工廠關鍵原料。不過，印尼鎳生產和加工大多由中國公司控制，為南韓建構非中電池供應鏈以滿足美方要求的努力增添變數。

南韓國際經濟政策研究院副研究員Kyunghoon Kim告訴金融時報說：「南韓原本計劃落腳印尼，成為電動車生產的全球樞紐。但美國若不讓步，事情就難辦了。」如此一來，印尼頂多只能成為「區域性生產樞紐」。

美國通膨削減法向電池業者提供數十億美元的抵稅優惠，前提是產品中關鍵材料一定比率是在美國或和美國簽有自貿協定的夥伴中加工或開採。

印尼和美國並無自由貿易協定，美方計劃在2025年初前逐步淘汰「關注的外國實體」在美國電池供應鏈中的地位。華盛頓還尚未明確點名「關注的外國實體」就是中國。