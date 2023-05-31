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350位AI專家與科技主管 聯名警告AI「滅絕」風險 唐鳳也連署

編譯簡國帆／綜合外電
350多位科技主管與AI科學家聯名警告，AI快速發展對人類造成的風險堪比核武衝突與全球傳染病。（路透）
350多位科技主管與AI科學家聯名警告，AI快速發展對人類造成的風險堪比核武衝突與全球傳染病。（路透）

ChatGPT開發者OpenAI執行長奧特曼、Google Deepmind執行長哈薩比斯等350多位科技主管與AI科學家聯名警告，人工智慧（AI）快速發展對人類造成的風險，堪比核武衝突與全球傳染病，可能「滅絕」人類。台灣數位發展部長唐鳳也在連署行列中。

舊金山非營利組織AI安全中心發布的簡短聲明指出：「緩解來自AI的滅絕（extinction）風險，以及其他全球傳染病與核戰等社會規模的風險，應該是全球的優先要務。」

超過350位AI主管、研究員及工程師都簽署這份聲明，除了奧特曼、哈薩比斯以及Anthropic執行長亞莫代等人，還有以神經網路研究贏得圖靈獎、被稱為「AI教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）班吉歐（Yoshua Bengio）。

其他參與簽署者也包括唐鳳、微軟科技長史考特與科學長霍爾維茲、OpenAI共同創辦人舒曼（John Schulman）、Skype共同創辦人塔林（Jaan Tallinn），以及從哈佛大學、麻省理工學院（MIT）以及清華大學等學校的教授。不過，正在Meta工作的第三位AI教父勒昆（Yann LeCun）並未加入連署。

歐洲議員正在推動歐洲人工智慧法案，美國也正在探索立法規範，奧特曼5月出席美國國會聽證會時，呼籲以許可證的形式規範。路透報導，歐盟官員透露，歐盟產業政策執委布列東6月將和奧特曼討論如何執行AI法規。

今年3月時，億萬富豪馬斯克和其他1,000多位研究員與科技主管聯名呼籲，暫停開發先進AI系統六個月，以暫停這場「軍備競賽」。不過，這封信的做法遭受批評，其他研究人員也不認同這件建議。

AI安全中心向紐約時報表示，這次以簡短聲明陳述，是想避免歧見。執行董事亨德萊克斯說，該中心不想推動包括30項潛在干預的龐大建議，「如果這樣，會稀釋訊息」。

AI 歐盟 人工智慧

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