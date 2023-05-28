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印太經濟架構 喜事看見憂愁

債限協議國會能否過關 拜登和麥卡錫都有信心

印太經濟架構 喜事看見憂愁

國際中心／綜合外電
商務部長雷蒙多（左）與貿易代表戴琪一起宣布，IPEF成員國已達成供應鏈協議。（路透）
商務部長雷蒙多（左）與貿易代表戴琪一起宣布，IPEF成員國已達成供應鏈協議。（路透）

美國領導的印太經濟架構（IPEF）14個成員國已針對協調與強化供應鏈，達成協議，象徵美國主導亞太貿易以反制中國影響力，取得初期勝利，但內部也浮現裂痕，因為一些國家擔心美國以勞工為核心的政策，凸顯美國接下來的挑戰。

IPEF成員國在底特律召開貿易部長會議，美國貿易代表戴琪與商務部長雷蒙多27日一起宣布，IPEF貿易部長已同意強化關鍵原料和礦產供應鏈的協議，為IPEF去年5月在東京推出以來，首度針對特定措施達成協議。

雷蒙多表示，這項供應鏈協議的目標是要避免新冠疫情期間的瓶頸再現，將對未來的干擾提出「具體而實際的解決方案」，包括設立協調不同領域供應鏈的理事會和一個「危機因應網路」，為成員國提供潛在供應干擾的早期預警，並且籌備緊急因應措施，還要創設一個勞工權益顧問理事會，處理勞工訓練問題。這項協議也希望降低各國對中國關鍵產品的依賴。

這項供應鏈協議也是IPEF四大支柱的第一項成果，另外三項支柱的焦點為促進貿易、改善工作條件、擴大使用潔淨能源、改革稅收結構、對抗貪腐。

不過，華爾街日報（WSJ）報導，這次會議也浮現摩擦。戴琪在會中強調美國以勞工為核心的貿易政策，主張美國的貿易政策過去都聚焦於自由化、效率和降低成本，影響勞工權益，卻引發其他國家一些官員的質疑回應。

紐西蘭貿易部長歐康諾表示，該國視應把貿易看成解方，而非問題所在，他偏好用商業或稅務政策處理不公平和勞工權益問題，而非貿易政策。馬來西亞也表示，能理解美國勞工必須受惠於貿易，但「這不能犧牲我們的勞工」。

世界貿易組織（WTO）敦促戴琪多和小國與開發中國家對話，以降低美國立場的阻力，因為太過重視勞工權益，會拉高生產成本。

美國政府對IPEF的立場，也讓美國企業界感到挫折，認為協商並未納入美國貿易傳統前提，未以降低商品關稅、減少法規障礙、加強保護知識產權等措施，幫助美國出口業者。

美國商會和其他20多個產業團體上周致函戴琪和雷蒙多，表示愈來愈擔心政府貿易提案的方向和內容，不只為能帶來重大的戰略和商業成果，反而還危及美國在印太等地的貿易與經濟利益。

勞工 供應鏈 戴琪

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