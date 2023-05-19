美國去年洗產地避反傾銷稅調查創紀錄 中國17件最多

南韓媒體報導，美國政府正再度執行規避調查，了解企業是否有洗產地以規避美國的反傾銷稅和平衡稅。（路透）

南韓 媒體報導，美國政府正再度執行規避（circumvention）調查，了解企業是否有洗產地以規避美國的反傾銷稅和平衡稅（countervailing duties），據統計，去年中國有17件最多，台灣、南韓及印度 也各有三件。

BusinessKorea報導，美國進行規避調查，是要決定一國或一家公司是否改變遭美國課徵反傾銷稅和平衡稅產品的生產及出貨方法，韓國貿易協會（KITA）17日公布美國規避調查的相關報告指出，美國當局去年發動26件新的規避調查，創新高。

以目標國家來看，中國有17件最多，台灣、南韓及印度也各有三件，都多於過往。南韓的三件規避調查主要是針對透過越南出口到美國的鋼材，而且在中國遭遇的17件調查中，有一件指稱南韓是中國鋁箔紙的轉運地，為南韓首度被指稱為涉嫌規避反傾銷稅的轉運地。

此外，雖然美國主要仍針對中國，也有專家提醒南韓企業在使用中國原料和零組件，把產品出口到美國時，應該要小心。

在美國去年進行的26件規避調查中，有22件都與第三國組裝與完成有關，顯示比起前年，美國已積強地三方的規避調查。美國會增加規避調查件數，是因相信中國正透過東南亞 國家，避開美國的反傾銷稅和平衡稅措施。

相較下，也常進行規避調查的歐盟和澳洲，去年各只發動兩件與一件新調查。

KITA的報告把美國規避調查增加，歸因於鋼材與鋁材監控體系增強、以及規避調查相關法規的修改。美國會要求剛才製造商回報鋼材製造國，並要求鋁材製造商回報冶煉和鑄造國，從而推論第三國的規避和轉運行為。