我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

美國去年洗產地避反傾銷稅調查創紀錄 中國17件最多

編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，美國政府正再度執行規避調查，了解企業是否有洗產地以規避美國的反傾銷稅和平衡稅。（路透）
南韓媒體報導，美國政府正再度執行規避調查，了解企業是否有洗產地以規避美國的反傾銷稅和平衡稅。（路透）

南韓媒體報導，美國政府正再度執行規避（circumvention）調查，了解企業是否有洗產地以規避美國的反傾銷稅和平衡稅（countervailing duties），據統計，去年中國有17件最多，台灣、南韓及印度也各有三件。

BusinessKorea報導，美國進行規避調查，是要決定一國或一家公司是否改變遭美國課徵反傾銷稅和平衡稅產品的生產及出貨方法，韓國貿易協會（KITA）17日公布美國規避調查的相關報告指出，美國當局去年發動26件新的規避調查，創新高。

以目標國家來看，中國有17件最多，台灣、南韓及印度也各有三件，都多於過往。南韓的三件規避調查主要是針對透過越南出口到美國的鋼材，而且在中國遭遇的17件調查中，有一件指稱南韓是中國鋁箔紙的轉運地，為南韓首度被指稱為涉嫌規避反傾銷稅的轉運地。

此外，雖然美國主要仍針對中國，也有專家提醒南韓企業在使用中國原料和零組件，把產品出口到美國時，應該要小心。

在美國去年進行的26件規避調查中，有22件都與第三國組裝與完成有關，顯示比起前年，美國已積強地三方的規避調查。美國會增加規避調查件數，是因相信中國正透過東南亞國家，避開美國的反傾銷稅和平衡稅措施。

相較下，也常進行規避調查的歐盟和澳洲，去年各只發動兩件與一件新調查。

KITA的報告把美國規避調查增加，歸因於鋼材與鋁材監控體系增強、以及規避調查相關法規的修改。美國會要求剛才製造商回報鋼材製造國，並要求鋁材製造商回報冶煉和鑄造國，從而推論第三國的規避和轉運行為。

南韓 印度 東南亞

上一則

瑞信AT1投資人 集體控告首勝

延伸閱讀

中亞峰會非針對美國 是針對俄羅斯

中亞峰會非針對美國 是針對俄羅斯
徐靜蕾生一女? 被爆「孩的爸就那位」 經紀公司回應了

徐靜蕾生一女? 被爆「孩的爸就那位」 經紀公司回應了
歐美不同調 中國侵台威脅恐粉碎G7聯盟的團結

歐美不同調 中國侵台威脅恐粉碎G7聯盟的團結
拜登預告拜習會 時間未定 美中商務部長下周先會面

拜登預告拜習會 時間未定 美中商務部長下周先會面

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
中國買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，據悉是由於巴西的玉米價格更便宜。圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）

巴西更便宜 中取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

2023-05-15 09:00

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢