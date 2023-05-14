供不應求效應 羅布斯塔咖啡豆漲至12年新高

全球生活成本緊縮促使消費者改喝較便宜的羅布斯塔咖啡，但近來這個品種的咖啡豆短缺，在供不應求情況下，上周的批發價格漲至12年最高。（路透）

全球生活成本緊縮，促使消費者改喝較平價的羅布斯塔（robusta）咖啡 ，滿足咖啡癮，但近來這個品種的咖啡豆短缺，價格漲至12年最高，使消費者愈來愈難以喝到一杯經濟實惠的咖啡。

雖然許多咖啡愛好者喜歡較優質的阿拉比卡（arabica）咖啡豆，但羅布斯塔咖啡豆通常較便宜，因為這個品種的樹更耐寒，比較不需照料，較容易大量生產。羅布斯塔常用於即溶咖啡、濃縮咖啡，及超市銷售的研磨混合咖啡包，隨著手頭拮据的消費者尋求替代品，這個品種的咖啡近來重獲消費者的青睞。

然而，主要生產國發現很難跟上激增的需求，上周批發價格達到近12年來最高。對於歐洲最大咖啡市場德國的消費者來說，供應吃緊明顯反映在零售價格上，即溶咖啡的價格比一年前高出近20%，儘管咖啡豆的通膨已喪失動力。美國4月即溶咖啡漲幅也高於烘焙咖啡。

雪上加霜的是，全球羅布斯塔咖啡豆短缺問題可能無法很快緩解，世界最大生產國越南 的收成可能是四年來最少，因為之前農民專注於種植酪梨、榴槤等利潤較高的作物，以因應俄羅斯入侵烏克蘭 後飛漲的化學肥料成本。在世界第二大哉種國巴西，羅布斯塔作物已因乾旱而受損。此外，外界也擔心印尼的產量可能因大雨而受損。

儘管有這些不利因素，但相較於過去三年，本產季頭六個月的全球羅布斯塔咖啡豆出口量仍有成長，只是增速不夠快，無法滿足激增的需求。 根據國際咖啡組織（ICO）的數據，去年10月至3月的出貨量比2021-22年同期高出約4%。