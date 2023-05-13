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韓工地缺工 外勞薪資10年漲3倍

編譯洪啟原／綜合報導

南韓營建業缺工和最低工資大漲等因素帶動，在南韓營建工地上班的外籍勞工待遇三級跳，當前薪資水準是十年前的三至四倍。

韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，在仁川黔丹新城計畫的地鐵施工現場，外籍勞工就占現場110名工人的近半數。該地鐵工程的分包公司土木工程團隊金姓主管說：「在多數營建工地，外籍勞工比本國勞工更多，因為本國民眾並不想做這種粗重的體力活。」

近年來，隨著南韓持續大幅調高最低工資，營建業勞工的工資也大幅攀升。就像南韓勞工一樣，外籍勞工一天若工作超過八小時，超時部分以基本時薪1.5倍計算，在假日工作更領雙倍工資。這名金姓主管表示：「外籍勞工竭盡所能填滿工時，他們來此工作有明確的目標。在部份情況下，他們的薪資甚至比本地勞工還高。」

報導指出，對東南亞勞工而言，他們在南韓一個月賺取的薪水，相當於在母國一整年的薪資。金姓主管說：「我聽說柬埔寨勞工在南韓工作的薪水，是柬埔寨當地律師的三倍。」

這名主管還說，一名泰勞赴南韓工作五年後返國，後來寄給他一張照片，裡面是這名泰勞跟自己的三層樓房屋及自營農場的合照。

報導也說，南韓勞工不願意做需要耗費大量體力的營建工作。這使得南韓營建商渴望多僱用外籍勞工，即使須支付與本地勞工同樣的薪水也甘願。

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