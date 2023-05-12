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歐盟催生首部AI監管法案

編譯陳律安／綜合報導
歐盟推動全球第一部監管AI法規邁大步，ChatGPT、Bard等聊天機器人面臨更嚴格的監管。（路透）
歐盟推動全球第一部監管AI法規邁大步，ChatGPT、Bard等聊天機器人面臨更嚴格的監管。（路透）

歐盟11日就推動新的人工智慧（AI）法規取得重要進展，朝全球第一部全面監管AI的法律邁出重大一步，將導致OpenAI公司的ChatGPT、Google的Bard等聊天機器人面臨更嚴格的監管。

歐盟內部市場和公平委員會的議員11日同意，催生「基礎模型」這種大型AI模型的企業，應建立風險評估流程、概括說明用來訓練AI的版權內容，並確保用戶了解是否正與AI互動，或正在觀看深偽的內容。議員也做出決議，禁止透過AI對大眾進行即時的人臉辨識。

這項表決只是初步性的成果，歐洲議會全體議員將在下個月就完整的AI法案進行表決，之後還將與歐盟執委會和27個歐盟成員國，對法案的最終版本進行協商。法案的起草人希望，歐盟此舉能有拋磚引玉的效果，帶動其他國家跟進，規範可能帶來顛覆性影響的AI。

OpenAI執行長奧特曼定下周出席美國參議院的聽證會。在大型科技公司競相研發和釋出更先進的AI模型之際，他已呼籲監管當局應著眼AI對社會的潛在傷害。

白宮上周召集Google、微軟、OpenAI等企業高層，討論AI前景和風險。美國副總統賀錦麗當天告訴這些企業，他們有「道德」責任保護社會免於陷入AI可能構成的危險；總統拜登短暫與會表示「你們當下所為，兼具龐大潛能與巨大危險」。白宮宣布將撥1.4億美元擴大AI研究，並設評估系統與科技巨擘合作「解決問題」。

ChatGPT升級版今年稍早發布，引起歐盟是否應專門控管這類生成式AI的辯論。外界擔心，這類技術會散播錯誤資訊、危害資料保護和版權法規。3月，AI專家和科技界大咖呼籲，應暫停訓練威力強大的AI模型半年，以制定安全規範。

AI 歐盟 白宮

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