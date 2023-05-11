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OpenAI創辦人旗下公司拚5年後核融合發電 微軟也押注

編譯季晶晶／綜合外電
新創公司Helion周三宣布，預計五年內建成一座核融合發電廠。（路透）
新創公司Helion周三宣布，預計五年內建成一座核融合發電廠。（路透）

新創公司Helion周三宣布，預計五年內建成一座核融合電廠，押注2028年就開始透過這種「顛覆遊戲規則」的潔淨能源發電，比大多數專家認為的要快很多，該公司還說，已與科技巨擘微軟簽署了世上第一份涉及核融合的購電協議。

Helion的董事長是鼎鼎大名的人工智慧聊天機器人業者OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）。Helion執行長柯特利（David Kirtley）表示，如果沒能提供承諾的零碳能源，「會有罰則」。但未具體說明什麼樣的處罰，也沒有公布協議內容。

這項大膽承諾勢必引發爭論，他們的樂觀時間表究竟是行銷噱頭，或真是大躍進。

芝加哥大學教授Robert Rosner說：「會有能為電網供電的核融合反應爐嗎？答案是肯定的。會很快發生嗎？不。我覺的會是2030年代後期到2040年。」他說，Helion仍面臨製造出燃料和長時間維持反應的棘手挑戰。他也對Helion有關核融合發電最終成本會比太陽能少很多的預測持疑。

能源創業人士一直宣傳核融合能提供源源不絕的電力，不像太陽能或風能有可靠性問題，但核融合反應所需溫度超過攝氏1億度，通常會破壞用來生成反應的設備，這構成巨大挑戰。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）說：「如果我們對工程進程不感樂觀，就不會簽訂這項協議。」

目前有30多家公司各自推動他們的核融合發電廠計畫，許多公司不用雷射、而是用磁鐵來引發反應，聲稱已開發新技術製造反應所需的氣體。

奧特曼與微軟有深厚的關係，他的OpenAI今年稍早與微軟在人工智慧技術應用領域談成價值數十億美元、為期多年的合作。微軟正尋求以核融合發電來協助實現減碳目標。微軟創辦人蓋茲也投資核融合能源，但Helion不在這位億萬富豪或他旗下組織Breakthrough Energy的資助之列。

這不是Helion首度提出野心勃勃的目標，它在2015年曾揚言四年內建立裝置容量50MW的領航電廠，但沒做到。柯特利歸咎於取得資金的時間比最初預期的久。

微軟 人工智慧 減碳

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