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砂石供不應求 玻璃和水泥價揚 建築用砂漲幅恐高於平均

編譯陳苓／綜合外電
砂子是全球最常使用的天然原料，砂價上揚，促使玻璃和水泥等價格齊漲。（路透）
砂子是全球最常使用的天然原料，砂價上揚，促使玻璃和水泥等價格齊漲。（路透）

砂子是全球最常使用的天然原料，近來基礎建設的用砂需求勁揚，推升砂價，促使玻璃和水泥等價格齊漲。

英國金融時報（FT）報導，砂子主要用途包括建築、以水力裂解法開採石油和天然氣。砂子的石英含量高，也用於記憶體等工業製程。砂子還是玻璃的主原料。預定2040年代完工的新加坡大士港（Tuas）等巨型填海計劃，使得近年來砂子需求激增，即便人們益發意識到從洪水平原、砂灘、海床挖掘砂石，會導致海岸侵蝕和洪災。

美國地質調查所（US Geological Survey）預期，城市建築所使用的砂子，2023年「價格漲幅將高於平均」。該機構1月警告，儘管全球砂石資源豐沛，但環境法規、地理分布、品質顧慮，可能會讓生產缺乏經濟效益。

美國地質調查所指出，美國開採的工業用砂石與砂礫去年銷售額躍升78%，增幅高於銷量的30%，主要是玻璃製造、水力壓裂、水泥需求提高。德國聯邦統計局的最新數據也顯示，該國的玻璃瓶罐和窗戶價格1月比去年同期上漲27%。

採砂業者US Silica控股公司上月表示，計劃6月起調漲用於玻璃、建築、化學品的砂產品售價20%，以抵銷高漲的勞動、運輸、原料、製造成本。

法國玻璃暨建材公司聖戈班（Saint-Gobain）今年稍早也說，砂子和其他原料價格上漲，持續推升第1季成本，抹消了能源價格低於預期的效應。聖戈班在去年漲價10%後，今年打算繼續調漲到足以超額補償銷原料和勞力通膨的程度。執行長貝茲說：「只要有機會推高價格，我們就會這麼做。」

玻璃、水泥等原料價格攀升，讓建商有藉口不隨能源成本下跌而降價。

聯合國環境署（UNEP）環境科學家佩杜齊（Pascal Peduzzi）說，中國大陸的砂石需求增幅為全球最大，非洲大陸的是成長速度最快，因為人口壓力，以及興建道路、醫院及學校等基建，而許多需求是由非法採砂滿足。

他說，實際情況正變得更糟，印尼、馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨之前便出於擔心從水道開採砂石的環境和社會衝擊，因而禁止或限制出口天然砂石。聯合國正在協助打造一到衛星偵測系統，監控北海、東南亞及美國海愛的採砂船移動，也正討論創設全球砂石觀察機構，提高國際供應鏈的透明度。

聯合國 新加坡 東南亞

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