海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

因為中國過去三年嚴格的防疫封控措施，家住上海的卞姓男子感覺自己被禁錮了很久，趁著今年開放邊境，他成為蜂湧而出赴海外買房的投資 客之一，這些人希望萬一再爆發類似疫情 能獲得安全保障，同時規避國內的經濟風險，至於投資地點，以泰國 最受歡迎。

卞男從一棟豪華公寓的19樓俯瞰泰國首都曼谷的美景，興奮表示：「我覺得充滿活力，自由自在。這就是我的夢。」

Trip.com網站的資料顯示，中國5月黃金周期間，泰國是最受歡迎的出境目的地，勝過日本和南韓。泰國估計今年至少有500萬中客來訪，其中一部分會在此購置房產。

泰國房地產協會主席Mesak Chunharakchot說，名列前茅的買房地點是主要城市如曼谷、北部山區清邁、東海岸海灘度假聖地芭達雅，以及東北的伊善地區。他俌充說，中客到泰國買房，讓他們的父母留下來照顧送去上泰國國際學校的孫兒。

官方資料顯示，3月有近27萬中客造訪泰國，人數創三年來最多，儘管遠低於疫情前2019年3月的98.5萬人。但今年初，在泰國的新加坡國際學校，中國學生的比率攀升到12-13%，遠遠超過2019年的6%，也就是四個校區3,100名學生有400名中國人。

泰國規定，任何公寓大樓建案賣給外國人的單位不得超49%，但潛在買家不斷湧入，給專以中國買家為服務對象的房仲帶來業務，卞先生的房地產經紀人一天內陪同卞先生和卞先生的70歲母親參觀了曼谷三楝高檔公寓。