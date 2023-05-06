庫克談蘋果：印度將成重要市場

蘋果 執行長庫克 表示，印度 對該公司來說至關重要，將成為蘋果重要市場和主要生產基地，與此同時，中國的上季營收以固定匯率計算仍持續成長。以下為庫克在法說會與接受訪問談話的五大重點。

首先、印度市場大有可為：庫克在上季財報電話會議上和其他主管提到印度約20次，「我真的覺得印度正處於轉折點」，不管硬體或服務，印度都提供巨大機會。他說，上季財報表現相對正面，得力於印度等新興市場的強勁實力，儘管匯率有逆風。蘋果未列出印度上季營收，而據彭博資訊先前的報導，截至3月底，蘋果在印度的銷售接近60億美元。

其次、中國市場仍在成長：庫克透露，若不計匯兌因素，中國銷售年比成長，季比也增長。他引述Kantar的研究說，最暢銷的智慧手機有80%在都會區賣出。首購指標也很不錯，60%的Mac顧客是首次購買。中國服務業務營收更創新高。

至於供應鏈難關已克服：庫克說，面對新冠疫情、晶片荒和種種不利的總經因素，蘋果熬過「許多可怕的事」，「供應鏈很強韌，我們對現況與我們的計畫感到滿意」。但對於供應鏈或生產地點改變的問題，庫克沒給實質性的答案。

同時對人工智慧（AI）謹慎樂觀：庫克表示，AI對蘋果的未來是「大事」，「其潛力肯定很有意思」。他說，蘋果多年來已在大部分產品中融入AI技術，在整個生態系統整合AI和機器學習，已取得顯著進展，但因為「還有不少問題尚待解決」，做法上將「深思熟慮」。

裁員是最後手段：庫克提到，蘋果沒有大幅裁員的計畫，「我把此事視為最後手段」，蘋果正在削減開支，並放緩招聘的腳步。他解釋，蘋果對招聘「繼續保持極端謹慎」的態度，「還在招募新人，只是程度不若以往」。