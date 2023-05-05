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ECB升息1碼 政策指引留白

編譯任中原／綜合報導
歐元區存款利率走勢。(資料來源:彭博資訊)
歐元區存款利率走勢。(資料來源:彭博資訊)

歐洲央行（ECB）4日決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼，其中最重要的存款利率提高到3.25%，累積升息幅度為3.25個百分點（15碼），且再次未對下一步行動提出政策指引；ECB並宣布從7月起將加速縮減資產負債表。總裁拉加德強調，ECB並未暫停升息。

ECB並將主要再融資操作（MRO）利率提高到3.75%，邊際貸款便利（MLF）利率提高到4%。ECB在會後聲明中指出，「決策委員會將繼續依循數據導向的作法，來決定適當的（利率）水準，及約束經濟活動的時間多長」。

聲明中並指出，「通膨展望持續居高，且歷時太久，因此委員會決定升息1碼。同時之前的升息行動強力傳輸到金融及貨幣情勢中，至於時間滯後及傳輸的力量仍不確定。委員會未來的決策將（使利率）水準具有足夠的約束力，使通膨儘管回降到2%的中期目標；且只要有必要，將繼續維持此一水準」。

聲明表示，「利率決策將繼續觀察後續的經濟與金融數據，潛在的通膨動能，以及貨幣政策的傳輸力度，來評估通膨展望，作為利率決策的基礎」。

ECB並宣布，從7月起現行「資產購買計畫（APP）」到期回收的資金，將不再投入市場，此舉將使信用益發緊縮。

這次升息的幅度比之前每次升2碼要小，主因歐元區第1季經濟險險逃過衰退厄運，且銀行業正在緊縮授信，可能造成全面性的信用緊絀，進一步拖累經濟成長。另外潛在通膨勢頭至少目前已停止上升。

歐盟統計局4日公布，歐元區3月生產者物價指數（PPI）月減1.6%，是連續第三個月下滑，年比上升5.9%，但升速已遠低於2月的13.3%。

ECB總裁拉加德在會後記者會上表示，通膨太高，且時間太長，因此所有決策委員都決心對抗通膨。她強調，「所有委員都同意必須升息，且我們顯然並未暫停；我們知道還有更多失土有待收復」，但也將極度注意所有後續數據。

她並表示，通膨展望仍有大幅上升風險，包括目前正在醞釀的壓力可能使通膨在短期間超出預估；再者，俄烏戰也可能再度推升能源及食品成本；通膨預期持續高出目標，或工資及企業獲利率升幅高於預期，都可能使通膨升高。

最近的薪資協議已拉高通膨上升的風險，且企業的獲利率仍高。

她指出，製造業展望正在惡化，服務業強勁成長；銀行業表現相當強韌。

歐洲央行決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼。(路透資料照片)
歐洲央行決策會議決定再度提高三項主要利率各1碼。(路透資料照片)

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