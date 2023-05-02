阻中企競爭 三星電子和樂金顯示器砸錢擴中型OLED產能

三星電子和樂金顯示器傾注資源擴充中型OLED新產能，除自LCD轉型外，也想阻截中企的競爭。（歐新社）

日經報導，南韓三星 電子和樂金顯示器正傾注資源，花數十億美元擴充中型OLED面板的新產能，想穩住蘋果 iPad和MacBooks訂單，阻截中國競爭對手的攻勢。

三星面板部門Samsung Display投資4.1兆韓元（約30.5億美元），在南韓湯井園區安裝OLED生產線，是用8.6代基板建成的首條OLED產線，為LCD產線轉型計畫的一環，預計2026年起量產。估計年產大約1,000萬片用於筆記型電腦的中型面板。三星在智慧手機 用OLED面板市場的占有率大約是70%，客戶包括蘋果在內。

樂金顯示器則砸下3.3兆韓元在坡州廠安裝中型OLED面板的新產線，採用的是第6代技術，反映出技術和成本考量。

蘋果是三星電子和樂金顯示器兩家公司的客戶，將在2024年的iPad上採用OLED，MacBooks預料未來也會改用。由於市場對OLED帶來的生動畫面有日益增加的需求，中國的聯想、美國的戴爾和台灣的華碩電腦等PC製造商，也都讓旗下筆記型電腦搭載OLED。

三星電子和樂金顯示器積極投資OLED，看來是LCD轉型的一環，但根據日經，這其實是回應中國競爭對手的攻勢。已稱霸LCD市場的京東方，以及維信諾、和輝光電等中國製造商，都在地方政府補貼下擴大OLED產能。

三星電子和樂金顯示器目前仍占據全球OLED市場的80%，中國供應商雖在智慧手機OLED有緩慢穩定的發展，但在中型OLED尚未取得實質進展，因此後被認為是顯示器的最後一個成長市場。但這是一個狹窄的市場，平板電腦年出貨量大約1.5億台，遠低於智慧手機的13億支。