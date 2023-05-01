路透訪調：油價年底上看90美元

路透28日公布的最新調查顯示，布蘭特油價今年有望加速邁進90美元價位。（路透資料照片）

路透訪調的分析師 認為，石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）減產和中國需求彈升，將襄助國際油市抵禦西方國家經濟前景持續惡化，布蘭特油價 今年有望加速邁進90美元價位，但不太可能漲破100美元。

路透訪調的40名經濟學家和分析師預估，今年布蘭特原油期貨的平均價格為每桶87.12美元，高於3月調查的86.49美元，並超越布蘭特原油6月期貨上周五收盤的每桶80.33美元。

西德州中級原油期貨今年均價也漲至每桶82.23美元，同樣高於3月調查的80.88美元。

經濟學人智庫（EIU）首席大宗商品經濟學家薛伍德說：「今年驅動價格的主因將是OPEC減產、美國產油業者的供應相對有限，以及中國的需求發展。」

OPEC+上月2日意外宣布將每日減產約116萬桶石油，西方國家制裁俄羅斯石油，預料也將導致油市供應吃緊。調查顯示，今年全球每日石油需求預估將增加100萬至220萬桶，逾半數增加的需求來自中國。

德國商業銀行分析師佛里奇認為，市場目前低估了OPEC+減產的威力，可能導致下半年明顯供不應求。凱投宏觀分析師威瑟柏恩也說，到年底時，歐美需求的不確定性應已消除，加上中國強勁的需求成長，有助布蘭特油價年底前叩關90美元。不過，多數分析師認為，布蘭特油價今年不太可能再度漲破每桶100美元。

經濟學家預測，布蘭特原油均價將在今年第4季漲至90.72美元，將高於前兩季的85.78美元和88.86美元。