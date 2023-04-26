現代聯合SK On 在美設電池廠
現代汽車25日宣布，將和同樣來自南韓的SK On公司在北美斥資50億美元，設廠生產電動車電池；同日通用汽車（GM）和三星SDI也宣布，計劃投入逾30億美元在美國興建電池廠，共同響應美國總統拜登鼓勵電動車業者連同供應鏈在當地投資的立法。
現代和SK On將成立持股各半的合資公司，廠址選在喬治亞州巴托郡（Bartow），預定2025年下半年開始生產電動車電池。新廠一年產能可達35百萬瓩時（GWh），足以供應30萬輛電動車電池的需求。現代汽車說，合資事業「進一步加快集團電氣化進展，強化在美國市場電動車領導廠商的地位，並確保穩定的電池供應」。
現代汽車去年11月已和SK On簽署合作意向書，以確保北美的電池供應。現代集團關係企業現代摩比斯將採用這座生產的電池來組裝電池組，然後供貨給現代汽車在美國的組裝廠，將用於Ioniq 5、Kia EV6和Genesis GV60等車款。
通用汽車和三星SDI也宣布，計劃在美國合資興建一座電池製造廠，廠址目前並未透露，但預定2026年開始營運，將擁有超過30 GWh的產能，使通用在美國的電池總產能達到約160 GWh，助其在北美的電動車年產能超過百萬輛。
拜登的通膨削減法對低碳產業提供龐大補貼。不過，現代汽車在美國沒有電動車廠而被排除在每輛車最高7500美元抵免優惠外。
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