現代聯合SK On 在美設電池廠

現代汽車 25日宣布，將和同樣來自南韓的SK On公司在北美斥資50億美元，設廠生產電動車 電池；同日通用汽車（GM）和三星SDI也宣布，計劃投入逾30億美元在美國興建電池廠，共同響應美國總統拜登 鼓勵電動車業者連同供應鏈在當地投資的立法。

現代和SK On將成立持股各半的合資公司，廠址選在喬治亞州巴托郡（Bartow），預定2025年下半年開始生產電動車電池。新廠一年產能可達35百萬瓩時（GWh），足以供應30萬輛電動車電池的需求。現代汽車說，合資事業「進一步加快集團電氣化進展，強化在美國市場電動車領導廠商的地位，並確保穩定的電池供應」。

現代汽車去年11月已和SK On簽署合作意向書，以確保北美的電池供應。現代集團關係企業現代摩比斯將採用這座生產的電池來組裝電池組，然後供貨給現代汽車在美國的組裝廠，將用於Ioniq 5、Kia EV6和Genesis GV60等車款。

通用汽車和三星SDI也宣布，計劃在美國合資興建一座電池製造廠，廠址目前並未透露，但預定2026年開始營運，將擁有超過30 GWh的產能，使通用在美國的電池總產能達到約160 GWh，助其在北美的電動車年產能超過百萬輛。

拜登的通膨削減法對低碳產業提供龐大補貼。不過，現代汽車在美國沒有電動車廠而被排除在每輛車最高7500美元抵免優惠外。