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全球晶片補貼競賽如火如荼 歐洲難望美亞項背

編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟周二敲定價值430億歐元（470億美元）晶片補貼計畫的最後版本。（路透）
歐盟周二敲定價值430億歐元（470億美元）晶片補貼計畫的最後版本。（路透）

歐盟周二敲定價值430億歐元（470億美元）晶片補貼計畫的最後版本，但這樣預算規模不算大，且本地缺乏高階晶片市場，再加上官方繁複的作業程序，恐怕有礙歐洲在這領域追趕美國和亞洲的努力。

待歐洲議員和歐盟會員國通過，再發布於官方公報後，歐盟晶片法即成為正式法律。

歐盟晶片法旨在吸引世界先進的半導體廠商在歐洲建廠，使歐盟到2030年在全球的比重翻倍達到20%，不過這樣的投入規模尚不及美國的520億美元。

此法目的在確保本地區的關鍵零組件供應。新冠肺炎疫情封控造成零組件嚴重短缺，從手機到汽車和冰箱等各類產品生產都受到影響。此外，歐盟晶片法也希望減少對亞洲的依賴。台灣的半導體產量占全球60%以上，台海緊張局勢加劇令人愈發憂心。

立法完成後有助歐盟成員國政府提供資金，英特爾（Intel）已表明意願，選擇在德國新建超大晶圓廠，可享68億歐元的補貼。

意法半導體也和格芯（GlobalFoundries）合作，台積電（2330）正和德國薩克森邦就設廠事宜協商。

不過，研究公司Radio Free Mobile的Richard Windsor指出，歐洲的補貼沒有那麼慷慨，遠大目標可能會因此受阻。他發布報告說：「補貼恐怕還是比亞洲低，這再度突顯半導體業目前一切全在於地緣政治有關，而非經濟因素。」他說：「來自亞洲的競爭將會讓歐美窮於應付。」

好的開始

歐洲政策研究中心研究員Christopher Cytera表示，歐盟除了加入補貼競賽之外別無選擇，歐盟晶片法是好的開始，但歐盟應發揮自身的晶片製造優勢。

荷蘭商艾司摩爾（ASML）在手機和車用最新晶片的製造設備方面居於主導地位，德國商蔡司（Zeiss）在眼鏡和相機鏡頭領域處於領先地位，比利時商索爾維（Solvay）和德國巴斯夫（BASF）是關鍵化學品供應商。

但業內專家說，歐盟監管的繁複作業要求得到27個成員國的同意，這可能是一個問題。

Cytera說：「歐洲要想讓資金獲得批准，就必須經過所有成員國的同意。如果法國和德國從中受益，那就有點麻煩了。」

IDC Technologies分析師Anielle Guedes表示，晶片追逐競賽不僅涉及建廠，歐盟晶片法體認這點，重點也放在為未來培養專業勞工。

荷蘭國際關係研究所的Rem Korteweg則指出，已經有跡象表明，「半導體供應短缺的最壞階段已過，因此未來幾年可能面臨大量補貼導致供應過剩的風險」。

歐盟 晶片 德國

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