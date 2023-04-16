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沙國再轉沙烏地阿美石油持股至主權基金 官股降至90%

中央社／利雅德16日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天將第2批沙烏地阿美石油公司4%股權移轉至該國主權財富基金的掌控下。沙國政府目前持有的沙烏地阿美石油公司股權降至90%左右。

法新社報導，去年沙國也將4%沙烏地阿美石油公司（Aramco）股權，移轉至主權財富基金的掌管之下，當時據估價值為800億美元。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，當局並未揭露最新移轉持股的價值。當局將沙烏地阿美石油公司持股移轉至該國主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund，PIF）旗下的沙納比爾投資（Sanabil Investments）。PIF由沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）主導。

沙國實際統治者王儲穆罕默德．沙爾曼聲稱成立PIF是提振和分散國家經濟，以及擴增投資機會計畫的一環。

去年沙烏地阿美石油公司股權直接轉進PIF。PIF旗下管理的資產超過6200億美元，是世界上規模最大的主權財富基金之一。

王儲穆罕默德．沙爾曼表示，這次股權轉移之後，沙國政府「仍將是沙烏地阿美石油公司的最大股東」，總計持有該公司90.18%股權。

石油 投資 沙烏地阿拉伯

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