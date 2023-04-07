三星上季獲利14年來新低 財報弱但別漏了這亮點：Galaxy S23逆勢熱銷

三星電子初估財報有一個少見亮點：手機銷售。（美聯社）

南韓三星 電子初估第1季營業利益年比暴減96%到14年來新低，關注晶片業景氣持續低迷、與三星終於宣布要減產的同時，可能掩蓋了這份初估財報的少見亮點：手機 銷售。這也是三星上季仍能獲利的關鍵之一。

儘管整體智慧手機需求疲軟，但三星電子行動事業的表現可能相對較佳，主要靠Galaxy S23高階機種的支撐。最新的Galaxy S23系列手機開賣不到兩個月，銷量已超越前一代Galaxy S22的同期表現。韓華投資證券 公司預估，上季Galaxy S23上季銷售約為1,100萬支，比Galaxy S22同期成長50%。

三星電子預期，Galaxy S23系列手機將幫助該公司強化手機市場領導地位，得以和蘋果預料9月推出的新機在競爭時，有相同的立足點。三星電子本周表示，在全球所有Galaxy S23的迄今銷售中，高階的Galaxy S23 Ultra占了約60%，幫助推升獲利。

分析師預期，三星電子的行動服務事業上季營業利益可能達到3.5兆韓元。香港里昂證券（CLSA）估算，Galaxy S23的全球出貨量可能比前幾年的機種高出逾20%。