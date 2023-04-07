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看好日本賺疫後觀光財 台KKday和港Klook助一臂之力

編譯季晶晶／綜合外電
台灣KKday在內的線上平台正協助日本旅遊業數位化。（美聯社）
台灣KKday在內的線上平台正協助日本旅遊業數位化。（美聯社）

亞洲提供旅遊體驗和行程的新創公司，包括台灣的KKday和香港的Klook客路，看好日本市場的疫後成長潛力，透過線上平台進行銷售，協助日本旅遊業擺脫紙本機票和登記預約的記事本，進入數位時代。

日經報導，Klook執行長林照圍說，該公司的日本營收已經超過2019年水準，成長幅度是「很高的兩位數」，而KKday財務長曾懷億表示，過去兩個月 ，日本占整體業務大約50%，高於疫前的40%。兩家公司都聚焦於爭取與歷史較久或規模較小的公司合作，它們的電腦化程度不如大旅館和航空公司。

日本的住宿尤以小旅館為大宗，78%的員工人數不到10人，他們習慣用舊有方式，例如紙和筆，登記和追蹤預約。根據林照圍，現有大量旅客渴望前往日本，到東京和大阪等知名城市以外的地方，可惜商家還沒有準備好，客路藉著搜集數據，可協助經營者制定更有利可圖的定價策略。

曾懷億則表示，KKday在日本市場的作業比起其他市場要「勞動密集」。來自日本公司的訂單，從和服攝影服務到衝浪教授課程，有時必須以人工處理。該公司正努力說服更多當地供應商數位化的重要性，教育他們建立服務和產品的數據庫有助擴大銷售。他說，平台能吸引來自不同國家的外籍旅客，即使國內遊客很少的工作日，也能產生穩定需求。

日本當局希望旅遊消費能快速升達5兆日圓（約379.4億美元），略高於2019年。數位化的好處也在於提高營運效率後，能優化旅遊業者的人力調配，避免旺季的周末和假期人手短缺。

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