瑞銀併瑞信 老將回鍋掌舵

安思傑將回鍋擔任瑞銀執行長。（路透）

瑞銀集團（UBS）前執行長安思傑（Sergio Ermotti，圓圖，路透）將回鍋，取代現任執行長哈默斯（Ralph Hamers），並領導瑞銀處理甫在監管當局主導下併購瑞信集團的整合事宜。

瑞銀29日宣布，曾在2011~2020年期間擔任執行長九年的安思傑，4月5日起將回鍋擔任執行長。新舊任交接的過渡期內，哈默斯將留任顧問。哈默斯自2020年11月擔任瑞銀執行長至今。

安思傑現職是瑞士再保（Swiss Re）董事長，瑞銀發布新聞稿說，「鑒於宣布這起收購案後面臨的新挑戰與當務之急」，此刻需借重安思傑過去整頓投資銀行的「獨特經驗」，「以及他對瑞士乃至全球金融服務業深刻的了解」。

不到兩周前，在瑞士當局支持下，瑞銀以32.5億美元併購瑞信，啟動這錯綜複雜的整併過程，涉及數千名員工的飯碗，關鍵人員則在同業招手下有跳槽之虞。

哈默斯聲明：「卸任是為合併後新公司及其利害關係人的利益著想，包括瑞士及其金融業。」

現年62歲的安思傑說：「手上任務既迫切又具挑戰性。」他承諾會「給客戶、員工、股東和瑞士政府帶來儘可能最佳的結果」。

安思傑銀行業資歷深厚，也曾在花旗、美林和義大利 的裕信銀行（UniCredit）服務過。分析師指出，安思傑在後金融海嘯 時期改造瑞銀的經驗，將對瑞銀與瑞信的整合大有助益。

安思傑前一次接掌瑞銀時，主要任務是讓金融海嘯期間接受瑞士政府60億瑞郎（65億美元）紓困 的瑞銀體質更強健。