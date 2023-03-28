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太空投資低迷之際 德國新創Isar航太籌到1.65億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
Isar開發Spectrum火箭。 （取材自Isar官網）
Isar開發Spectrum火箭。 （取材自Isar官網）

太空科技籌資環境低迷之際，德國火箭新創公司Isar Aerospace，從原本和新加入的投資人籌到1.65億美元，便於加速預定今年實施的發射計畫。

Isar聯合創辦人暨行政總裁梅茲勒（Daniel Metzler）表示，這筆資金有助於加快他們所開發Spectrum火箭的生產速度，足夠讓Isar進行多次發射，無論成功與否。

梅茲勒接受金融時報訪問時說：「即使經歷多次失敗，我們還不至於需要籌集更多資金來加快目前火箭的生產和任務，使我們處於放心發展的形勢。」

2018年創立以來，Isar總共籌集了3.3億美元，但梅茲勒表示只用掉1.5億美元，「我們可以非常省著做」。梅茲勒不願透露這次籌資的估值。

與此同時，億萬富豪布蘭森的Virgin Orbit正苦於找不到資金來解決目前所面臨的資金危機。Virgin Orbit 去年1月嘗試從英國發射衛星時，已耗盡大部分資金。

Isar 選擇馬斯克同樣的垂直整合模式，從設計、製造並測試其垂直發射系統。Iar也採用汽車製造的自動化流程，目標是達到全面自動化生產。

梅茲勒表示，Isar計劃推出一款火箭，能夠以每公斤約10,000美元的價格將衛星送入預定的軌道。這價碼遠高過馬斯克旗下 SpaceX 所提供的低成本衛星共載服務。

梅茲勒表示，馬斯克即將首飛的超大火箭Starship對他公司的服務沒有根本性威脅，因為 Isar的服務是將衛星投送到特定軌道，不是衛星共乘的搭載服務。

他說：「我的確同意對於一些標準軌道，他們可以壓低價格，但是一旦你偏離了這些非常標準的軌道，他們就不那麼有效益了。Starship光是燃料成本就超過為整座發射器實際收費的成本。」

歐洲太空總署（ESA）對Isar這類新創公司表示全面力挺。ESA在歐洲最新的火箭計畫 Vega C 和 Ariane 6 連遭挫折，一旦 Ariane 5 火箭退役，就喪失發射能力。

Isar原本股東有保時捷和Lombard Odier，這次加入兩個新投資人，一個是德國家族辦公室7-Industries Holding，專注於工業公司，以及巴伐利亞州的創投部門Bayern Kapital。

https://www.isaraerospace.com/spectrum

馬斯克 太空 投資

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