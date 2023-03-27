Tesla大砍成本 同業傷腦筋

馬斯克制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。（路透)

美國電動車 大廠特斯拉 執行長馬斯克最近制定新目標，未來幾年將讓下一代電動車生產成本削減50%。這將進一步擴大特斯拉的成本優勢，但也讓試圖追趕特斯拉的車廠更加頭痛。台廠供應鏈 則是半觀望、半調整。觀望的是，業者指出，還是以獲利為最主要考量，至於調整，就是改變自家產品策略，未來不會只服務一家車廠。

分析師估算，相較於對手生產的電動車，特斯拉最暢銷的車型已擁有數千美元的成本優勢，而這些競爭者一直在努力縮小這方面的差距。

馬斯克日前說：「有一條明確的道路可以製造出一款…尺寸較小的車，生產成本和難度大約是Model 3的一半。」

這番說法重申了特斯拉在投資人日活動強調的一項目標。特斯拉高管計劃藉由結合垂直整合、工廠自動化、減少零部件等方式削減成本。

馬斯克沒有提到具體數字，也沒說明這款更小、更便宜的車何時亮相，他過去也曾定下雄心勃勃目標，卻都未實現。

但分析師表示，這些成本削減舉措，有助於特斯拉推出一款承諾已久、售價2.5萬美元的電動車，同時又不損及特斯拉領先業界的二位數百分比利潤率。

對於特斯拉的成本大砍策略，多家台廠業者暗暗叫苦，多數不願特別給予太多評論，僅表示，那就有賺再做吧。

業內表示，台廠這樣相對消極的態度，隱含尋求其他出路的契機，後續也可能引發供應鏈移轉效應，台鏈不再只為特定廠家服務。

業內人士評析，國際電動車廠已經進入「中美角力與百家爭鳴」的時代，進一步說，愈來愈多的電動車廠，其供應鏈需求也愈來愈多元，對於供應鏈業者來說，可以發展的空間也相當大，十步之內必有芳草，不必單戀一枝花，未來的供應鏈業者，不會單獨靠一家車廠。