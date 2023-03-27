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5月最後一次？ 全球升息潮近終點

編譯陳苓／綜合報導

在近幾周的銀行業風暴導致金融情勢轉趨緊縮後，在全球主要央行最近都公開暗示，去年啟動的歷來最快升息循環可能會提前結束，促使分析師認為已能看到終點。本周美國公布的通膨指標和聯準會（Fed）官員發言，將牽動Fed今年是否會降息市場預期。

Fed、歐洲央行（ECB）及英國央行上周均如預期升息，但也都表示會審慎評估下一步。Fed暗示可能即將暫停升息，ECB不再提供指引、改為逐次會議決定，英國央行也說，通膨降溫的速度超乎預期。

在最近的金融動盪前，外界本來預期Fed和ECB的升息還會持續一段時間，但情勢在幾周內丕變，矽谷銀行倒閉、瑞銀併購瑞信後，銀行股壓力卻遠未終結。央行擔心市場動盪會推升銀行借貸成本，從而放慢借款、遏制信用成長、壓抑經濟擴張，最終削弱通膨。Fed主席鮑爾說：「過去兩周的銀行體系事件，可能導致家庭和企業的信貸情勢轉緊，轉而影響到經濟」。

種種因素都顯示主要央行的升息正接近尾聲，接下來的升息可能是最後一次。市場估計Fed在5月最後一次升息的機率為50%，並預期ECB只會再升息2碼（0.5個百分點），英國央行則預估只會於5月或6月再升息1碼。美國銀行的加彭說：「美國經濟可能會看到比總經基本面所能解釋的更嚴格放款標準。若如此，這確實可望取代進一步升息」。

市場本周將緊盯美國31日公布的2月消費支出（PCE）平減指數，這也是Fed偏好的通膨指標。

市場預期2月PCE指數將年升5.1%，核心PCE年升4.7%，依然偏高，投資人也將緊盯Fed理事沃勒、傑佛遜，及今年有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金等官員的發言。

升息 央行 英國

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