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德意志銀行股價重挫 引發危機疑懼

中央社／法蘭克福24日綜合外電報導
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。（美聯社）
銀行業動盪從美國蔓延至歐洲，德意志銀行也承受壓力。（美聯社）

德意志銀行（Deutsche Bank）違約成本激增，重燃外界對銀行業危機擴大的疑懼，今天股價重挫。

法新社報導，德國最大銀行－德意志銀行今天在法蘭克福股市一度跌幅超過14%，收盤跌8.5%報8.54歐元。

投資人擔憂銀行業體質狀況，德意志銀行預防債務違約的風險成本、即信用違約交換（CDS）大幅攀高。

美國3家區域銀行倒閉，加上瑞士銀行集團（UBS）強制接手瑞士信貸銀行（Credit Suisse），本月稍早曾引發市場騷亂，現在德意志銀行又成為投資人關注的焦點。

德意志銀行的競爭對手－德國商業銀行（Commerzbank）也表現欠佳，今天盤中一度重挫8.5%，收盤下跌5.45%報8.88歐元。

德國銀行股走弱，領跌歐洲銀行股，法國興業銀行（Societe Generale）和法國巴黎銀行（BNP Paribas），以及英國數家銀行股價都挫跌。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）針對德意志銀行再度提出保證，表示這家銀行早已「現代化和組織化其營運方式，這是一家相當賺錢的銀行，沒有理由去擔心」。

蕭茲在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會指出，歐洲銀行體系在嚴格規定和監管下「表現穩定」。

德意志銀行已進行了重大重整，包括裁員數以千計員工、更加專注歐洲營運等，去年已重回財務健康狀況，公布2007年以來最高年度獲利。

德國 投資 蕭茲

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