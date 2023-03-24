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羅比尼：明年經濟陷「百慕達三角」 類2008危機恐重現

編譯湯淑君／綜合外電
「末日博士」羅比尼。（路透）
「末日博士」羅比尼。（路透）

有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini）表示，明年可能湧現一波「嚴重衰退」，因為經濟有陷入危險的「百慕達三角洲」之虞，他也警告「債務危機之母」將至。

財星雜誌（Fortune）網站報導，羅比尼曾料中2007-2008全球金融危機（GFC），在華爾街博得「末日博士」稱號，他最近接受麥肯錫全球研究所「前瞻思考」（Forward Thinking）podcast節目訪問時，發表這項警語。

這位紐約大學教授警告，世界各地數十年來「築起巨大的債台」，破產的「殭屍」--不論是家庭、企業、金融機構、政府或國家--累積了高額債務，在低利率時代仍能存活，就連「實質上無力償債或破產的機構」也能苟延殘喘。全球金融危機期間，這些「殭屍」獲得紓困，在新冠肺炎疫情期間又再度向他們伸出援手。

但現在，美國聯準會（Fed）及其他央行為了壓下高通膨，不得不提高利率。羅比尼認為，2024年可能見到一波「嚴重衰退」。

本周三（22日）Fed繼續升息1碼（0.25個百分點），儘管外界擔心此舉可能使近來陷入動盪的銀行業情況雪上加霜。穆迪分析公司首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）就形容，Fed這次升息「毫無必要」，特斯拉執行長馬斯克更不客氣批評Fed「愚蠢」。

羅比尼指出，Fed及其他央行現在陷入「雙輸」處境：提高利率可能撼動銀行業、加劇動盪；調降利率則可能造成通膨之火燒得更旺。他本周接受彭博電視台訪問時說：「現在要找解決辦法防止硬著陸和嚴重的金融壓力，為時已晚。」

在「前瞻思考」訪談中，羅比尼說：「我們兩度避免債務危機，只是把問題往後延。我們向許多人提供紓困和擔保，但現在這場遊戲玩完了，因為通膨肆虐，不得不提高利率…所以，所有債務危機之母現身了。」

什麼事情可能觸動危機爆發呢？羅比尼列舉下列三大因素：

一，家庭和企業的收入下滑--實質工資降低和失業導致家庭收入減少，營收萎縮降低獲利。他說，損益表（P&L）已經承受壓力。

二，利率走高造成資產價格下跌，因為企業面臨借貸成本升高和流動性降低。羅比尼說：「即使是現金，因為通膨緣故，實質報酬率也變成負的。」

三，財務槓桿率高的家庭或企業，償債能力大受衝擊。「對消費者來說，那可能意味償債成本增加了，不論是房貸、信用卡債或車貸；對企業來說是銀行貸款。」

羅比尼把這三種危險比喻成「百慕達三角洲」。他說：「收入受打擊，資產價值下跌，償債負擔又加重。若槓桿率很高，你終究會深陷壓力。」

如果這種壓力擴散甚廣，家庭與企業債務終將演變成系統性危機，債務違約和拖欠不還的事件將紛至沓來。羅比尼認為，那種情況「不遠了」。

利率 紓困 破產

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